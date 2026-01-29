UGT Navarra homenajea a las más de 600 personas que durante los dos últimos años han cumplido 25 años de afiliación

Homenaje de UGT Navarra a las más de 600 personas que durante los dos últimos años han cumplido 25 años de afiliación - UGT NAVARRA

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha homenajeado a las más de 600 personas que durante los dos últimos años han cumplido 25 años de afiliación en el sindicato con el objetivo de "reconocer su compromiso sindical, su trabajo en beneficio de la clase trabajadora y su fidelidad a la organización".

El reconocimiento, según han informado desde el sindicato en una nota, ha consistido en la celebración de un acto en la sede de Pamplona en el que el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, y la secretaria de Organización y Asesoría Jurídica, Soraya Protomártir, han hecho entrega de la insignia del sindicato a las personas afiliadas que han sumado 25 años de permanencia en la organización.

"Hoy es un día de orgullo colectivo. Un día para detenernos, mirar atrás y, sobre todo, reconocer a quienes habéis cumplido 25 años de afiliación a UGT, 25 años que no son solo tiempo: son historia, son compromiso, son lucha, son coherencia y son valores. Este sindicato existe, resiste y avanza gracias a personas como vosotros y vosotras", ha resaltado Lorenzo Ríos en su intervención.

Según ha señalado el secretario general de UGT Navarra, "durante estos 25 años hemos vivido transformaciones profundas en el mundo del trabajo y en la sociedad; cambios tecnológicos, cambios productivos y cambios legislativos, pero también hemos atravesado momentos muy duros, algunos de los más difíciles de nuestra historia reciente".

Tras repasar algunos de los "acontecimientos más importantes" vividos en estos últimos años y los "logros sindicales alcanzados", Lorenzo Ríos ha remarcado que "el sindicalismo sigue teniendo enormes retos por delante" y, entre otros, ha citado "la digitalización y la transición ecológica; defender el empleo de calidad frente a nuevas formas de precariedad, así como organizar a las personas jóvenes, a quienes trabajan en sectores emergentes, a quienes encadenan contratos o quienes trabajan en plataformas".

"En Navarra, tenemos el reto de fortalecer nuestro modelo productivo, defender la industria, mejorar los servicios públicos, garantizar condiciones laborales dignas en el sector público y privado, y avanzar en igualdad real entre mujeres y hombres. Tenemos el reto de seguir siendo un sindicato útil, cercano, combativo cuando toca, dialogante cuando es necesario, pero siempre fiel a nuestros principios", ha subrayado.