UGT se reivindica como "primera fuerza sindical" en Navarra en el Congreso en el que da el mando a Lorenzo Ríos

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT de Navarra se ha reivindicado este viernes como "primera fuerza sindical" de la Comunidad foral en la apertura de su 13º Congreso Regional, en el que Lorenzo Ríos será elegido secretario general, tomando el relevo de Jesús Santos, que deja la dirección tras dos mandatos al frente de la organización sindical.

A la apertura del Congreso han asistido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez; el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer; y el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna.

También han asistido la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola; el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz; la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu; el presidente del PPN, Javier García; y el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, entre otros.

Para participar en el Congreso, con el lema 'Más y mejor sindicato', se han acreditado 142 delegados, el 94,66% del total de convocados.

En la apertura, el secretario de Administración y Organización de UGT Navarra, Augusto Paredes, ha destacado que la Ejecutiva saliente deja "una organización estable con un crecimiento de afiliación y con 1.746 delegados, una representatividad del 24,74%, lo que nos hace seguir siendo la primera fuerza sindical de Navarra".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido el "formidable trabajo" que ha realizado Jesús Santos durante estos años. "Sabemos los que conocemos a fondo la situación de UGT de Navarra lo importante que ha sido la gestión durante este periodo. Sabemos en qué condiciones estaba la UGT de Navarra, y me alegro mucho de escuchar en este acto palabras de elogio, demandas para la UGT de Navarra, pero quiero decir que en esos momentos estábamos bastante solos, no escuché tantas palabras de elogio, no escuché tanta credibilidad en nosotros", ha señalado.

Álvarez ha destacado que "afortunadamente, el tiempo ha situado a cada uno en su sitio, y hoy UGT continúa siendo la primera fuerza sindical en Navarra, después de un periodo que no fue nada fácil". Tras ello, ha señalado que "sería bueno que nos pidieran disculpas, porque esta organización lo único que ha hecho es trabajar y trabajar por los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad".

El secretario general de UGT ha reivindicado la importancia del sindicato, porque "con más sindicato, todos y todas sabemos que los derechos de los trabajadores y trabajadoras están garantizados, porque allí donde hay organización sindical se cumplen los convenios colectivos, hay menos accidentes de trabajo, hay más igualdad entre mujeres y hombres, los derechos están garantizados". "Allí donde hay sindicato los hechos demuestran que las relaciones laborales mejoran", ha resaltado.

Para cerrar su intervención, Pepe Álvarez ha destacado que Lorenzo Ríos es "una persona que ha demostrado cualidades importantes durante su larga trayectoria, es una persona que puede encabezar con éxito el futuro de la UGT de Navarra".

También ha tomado la palabra en la apertura Jesús Santos para señalar que durante su mandato ha habido momentos en los que "lo hemos pasado mal, pero eso une más" y ha destacado, en palabras a sus compañeros, que "seguiremos colaborando con lo que queráis, donde queráis y para lo que queráis".

DESDE CCOO Y CEN

El secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha afirmado que "vivimos tiempos políticos y geostratégicos complicados". "La política mundial, llena de incertidumbres, nos afecta de lleno a los trabajadores y trabajadoras", ha advertido, para criticar también "el esperpéntico espectáculo de la política nacional, con la ultraderecha y la derecha extrema oponiéndose a la políticas de interés para los trabajadores".

Ante ello, ha defendido que "UGT y CCOO somos la mejor herramienta de la que disponen los trabajadores y trabajadoras para conquistar los derechos sociales y laborales para la clase trabajadora, para la gente más desfavorecida de este país".

Además, ha sostenido que "nunca" dos Gobiernos en España y en Navarra "habían dado tal cantidad de avances en materia laboral y en políticas sociales" como ahora y ha afirmado que "el poder que la dos organizaciones sindicatos tenemos de la mano es incuestionable".

El presidente de la CEN, Manuel Piquer, ha destacado que "empresarios y trabajadores jugamos en el mismo equipo" y ha señalado que, "siguiendo un símil futbolístico, una empresa es como un equipo de fútbol, contamos con entrenador, médicos, preparado físico, jugadores, no todos ganan igual, no tienen las mismas funciones ni responsabilidad, pero conforman un equipo o una empresa con un objetivo común, ser competitivos y ganar títulos".

Piquer ha señalado que "es evidente que nos vienen tiempos complicados, Europa se enfrenta a complejos retos de mercado y tensiones geopolíticas, lo que nos obliga a conformar equipos potentes".

El presidente de la CEN ha reivindicado el valor de la negociación y el diálogo social, y "un ejemplo de ello ha sido la reciente firma del Plan de Empleo, del que esto muy satisfecho". Así, ha destacado no solo el contenido del plan, sino "la capacidad de acordar por un bien común". "La imposición gubernamental no es la solución de futuro. Es el esfuerzo, la cesión, la corresponsabilidad de las partes implicadas lo que de verdad nos hace avanzar y fortalecernos. Gobierne quien gobierne, se avanza mucho más con el diálogo, la negociación y el acuerdo que con la imposición", ha defendido.

Además, Piquer ha pedido al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que "ayude y dote de todos los recursos y herramientas que estén a su alcance a UGT Navarra". El presidente de la CEN ha argumentado en este sentido que "UGT Navarra está en la línea del frente en un aspecto fundamental, que es la preferencia aplicativa de los convenios colectivos autonómicos, de tal manera que solo encuentran confrontación con los sindicatos nacionalistas en Navarra". "Esa lucha por el espacio sindical en Navarra es muy relevante. UGT Navarra necesita, en mi humilde opinión, un trato especial por parte del sindicato", ha señalado.