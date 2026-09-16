Unai Hualde recibe a las ikastolas de Navarra y acudirá al Nafarroa Oinez

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, recibe a una delegación del Nafarroa Oinez 2026. - MIGUEL OSÉS-PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este miércoles en la sede de la Cámara a una delegación del Nafarroa Oinez 2026 compuesta por Oier Sanjurjo, presidente de la Federación Navarra de Ikastolas; Josu Reparaz, director de esa entidad; Garbiñe Zulaika, directora de la ikastola Erentzun de Viana, y Uxue Lazkano, directora de la ikastola San Fermín de Cizur, encargadas ambas de organizar la fiesta de este año, prevista para el domingo 18 de octubre.

Con el lema 'Bidean Bat Gara' (dos ikastolas, con dos realidades distintas, compartiendo camino y objetivo), dos centros asumen de manera conjunta por vez primera la organización del Oinez. Erentzun (1978) y San Fermín (1970) recogen el testigo de la ikastola Paz de Ziganda de Villava y ultiman los preparativos para recibir a los miles de asistentes que cada año concita esta fiesta en favor del euskera.

El presidente del Legislativo foral ha conocido de voz de los representantes del Oinez 26 el trabajo que han desarrollado a lo largo de estos meses para llegar a la 45ª edición de la fiesta de las ikastolas de Navarra.

Unai Hualde ha destacado que asistirá un año más a la celebración anual de las ikastolas de Navarra "con el objetivo común de la defensa del euskera por encima de las mugas".

El presidente del Parlamento ha añadido que "la presencia institucional es la mínima muestra de respeto a un modelo como el de las ikastolas, que durante tiempos verdaderamente negros trabajó denodadamente por el mantenimiento de nuestra lengua desde la enseñanza".