La UNED Pamplona alcanza las 3.265 matrículas en enseñanzas oficiales, un 8,29% respecto al curso pasado

Estudiantes de UNED Pamplona. - MIGUEL OSES - UNED PAMPLONA

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerrado el plazo de matrícula de este curso 2026- 2027, UNED Pamplona cuenta con un total de 3.265 matrículas en las enseñanzas oficiales de Grados, Másteres, Microtítulos, Idiomas y Cursos de Acceso, lo que supone un incremento de 8,29% respecto a las 3.015 del año pasado. En cuanto al número total de estudiantes, se han alcanzado los 3.128 estudiantes. A esta cifra, hay que sumar las 3.543 matrículas en el programa UNED Senior.

Las matrículas han subido respecto al curso pasado en los estudios de Grado, pasando de las 2.347 a las 2.574 de este curso; en Másteres, de 182 a 207; y en los cursos de Acceso a la Universidad, de 69 a 80. En Microtítulos se han registrado 126 matrículas y en Idiomas, 278.

Los estudios del Grado en Psicología son, una vez más, los más demandados, con 535 matrículas respecto a las 518 del año pasado, seguidos de Derecho (223), Educación Infantil (164), Geografía e Historia (163), ADE (159), Criminología (124) y Filosofía (123). El nuevo doble grado de Psicología y Criminología ha alcanzado los 28 estudiantes, detallan en una nota de prensa desde el centro académico.

La media de edad con más estudiantes se sitúa entre los 20 y 24 años, con 568 alumnos/as: 362 mujeres y 206, hombres.

NUEVOS GRADOS Y DOBLES GRADOS

El Centro de UNED Pamplona cuenta con 134 tutores, ofrece 32 grados, grados combinados, 7 dobles grados, másteres oficiales, microgrados y micromásteres, idiomas y los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, además de una importante oferta de extensión universitaria, el programa de competencias en población migrante, y de las actividades del COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED) y de la Cátedra de Inteligencia Emocional.

El centro ha ampliado su oferta académica para este curso con la incorporación de nuevas titulaciones "que responden a algunos de los ámbitos de mayor interés y proyección profesional". Entre las novedades, destacan los dobles grados en Matemáticas y Física, Psicología y Criminología, y Economía y Matemáticas, así como los grados en Ingeniería en Inteligencia Artificial y en Filosofía, Política y Economía.

MÁS DE 156.500 ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la UNED ha superado los 156.500 estudiantes y aumenta su matrícula un 4,45%. La UNED ha cerrado el periodo ordinario de matrícula del curso 2026-2027 con 6.676 estudiantes más que el año anterior. Los nuevos grados en Ingeniería en Inteligencia Artificial y Filosofía, Política y Economía reúnen cerca de 2.500 matrículas.

La puesta en marcha de tres nuevos dobles grados constituye otra de las novedades del curso académico. Estas titulaciones han registrado 2.056 matrículas en su primer año, con especial protagonismo del Doble Grado en Psicología y Criminología, que alcanza las 1.397. Le siguen el Doble Grado en Matemáticas y Física, con 461, y el Doble Grado en Economía y Matemáticas, con 198. A estas cifras se suma el crecimiento de los dobles grados ya existentes: el de Ciencia Política y Sociología pasa de 244 a 394 matrículas, mientras que el de Derecho y Trabajo Social aumenta de 260 a 351.

La evolución positiva de la matrícula se extiende tanto a las Ciencias y las Ingenierías como a las Humanidades y las Ciencias Jurídicas y Sociales, incluida la Facultad de Educación. La Facultad de Psicología, por su parte, se consolida como la que reúne a un mayor número de estudiantes, con 31.354 matriculados en el Grado en Psicología, a los que se suman los del nuevo Doble Grado en Psicología y Criminología.

Centro de Orientación, Información y Empleo

UNED Pamplona cuenta también con el COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, un servicio especializado de información y orientación académica y profesional dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, que ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados.

Su objetivo es ofrecer soporte y ayuda a toda la comunidad universitaria tanto para la adaptación e integración académica del alumnado, como para la inserción y promoción profesional.

Todos los años se organizan las actividades del Plan de Acogida para nuevos/as estudiantes con el objetivo de facilitarles su integración en la UNED y dar a conocer la metodología y servicios de Centro Asociado.

El curso pasado se organizaron 15 actividades, en las que se registraron un total de 1.656 matrículas, lo que supone un incremento de matrícula de 186% respecto a las 579 del curso pasado. Este curso 2026-2027, hasta el momento, se han impartido cuatro formaciones, con un total de 557 matrículas.