UNED Pamplona celebra el 11 y 12 de agosto el curso de verano 'Un eclipse en Lerín'

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

UNED Pamplona celebra los próximos 11 y 12 de agosto el curso de verano 'Un eclipse en Lerín', una propuesta académica que combina divulgación científica, astronomía, patrimonio y turismo, con motivo del eclipse total de sol que podrá observarse este miércoles. Las plazas del curso están agotadas.

El curso, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Lerín, convertirá a esta localidad navarra en un espacio de encuentro para personas interesadas en comprender la dimensión científica, histórica, cultural y social de un fenómeno astronómico excepcional.

El programa del centro universitario reunirá este martes a destacados especialistas que abordarán el eclipse desde diferentes perspectivas. Entre ellos se encuentra Javier Armentia, astrofísico y uno de los divulgadores científicos más reconocidos de España, que analizará la importancia de este acontecimiento astronómico y las claves para su observación.

También participará Joaquín Sevilla, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad Pública de Navarra, quien explicará los fundamentos físicos de los eclipses y su relevancia científica, informan desde el centro académico.

La programación se completa con ponencias dedicadas a la relación entre astronomía y patrimonio, el impacto turístico y económico de estos eventos, la comunicación científica y las oportunidades que ofrece un fenómeno de estas características para acercar la ciencia a la ciudadanía. El profesor de Historia Medieval de UNED Pamplona, Javier Ilundain, ofrecerá una conferencia sobre 'Astronomía, ciencia y fe en la Edad Media'.

El 12 de agosto, el matemático de la Universidad de Granada Álvaro Martínez Sevilla, impartirá, previamente al eclipse, una charla titulada 'ECLIPSARTE: Los eclipses a lo largo de la historia y el arte'.

Además de las sesiones académicas, las personas participantes podrán vivir la experiencia de la observación del eclipse desde Lerín, uno de los municipios integrados en la Red Oficial de Puntos de Observación del eclipse en Navarra.

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la actividad y facilitar la movilidad de los participantes durante unas jornadas que congregarán a miles de visitantes, la organización ha realizado algunos ajustes en los horarios del transporte colectivo siguiendo las recomendaciones de Policía Foral y del dispositivo de coordinación previsto para el eclipse. UNED Pamplona recuerda asimismo la importancia de seguir las recomendaciones oficiales para la observación segura del eclipse.

Este curso forma parte de la programación de los cursos de verano de UNED Pamplona, financiados por el Gobierno de Navarra.