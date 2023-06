El único retrato autentificado de la funambulista Remigia Echarren entra a formar parte del Archivo de los Sanfermines

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El único retrato autentificado de la funambulista pamplonesa del siglo XIX Remigia Echarren Aranguren, conocida como la 'Reina el Arga', ha entrado a formar parte del Archivo de los Sanfermines, entre otros materiales como el único boceto que existe sobre el cartel finalista de las fiestas del año 1913 o diseños de abonos para los toros.

El portfolio ha sido recientemente adquirido en Madrid mediante subasta por el coleccionista Javier Azqueta y ha sido puesto a disposición del Archivo de los Sanfermines, dentro del proyecto 'Sanfermines 365'. Esta fotografía, que plasma a la artista en traje de espectáculo y sobre una barra, será uno de los contenidos sobre la fiesta de Pamplona a los que la ciudadanía podrá acceder en el Cuerpo de Guardia ubicado en el Portal de Rochapea.

Echarren tiene dedicado un totem informativo en las proximidades de las pasarelas del Arga, un espacio "que ella salvaba en equilibrio sobre una maroma". Según han señalado desde el Consistorio en una nota, "no solo actuó en Pamplona y no solo lo hizo en Sanfermines, pero precisamente de los Sanfermines de 1883 es una de las dos crónicas periodísticas que existen sobre la artista, publicada en el diario pamplonés Lau Buru". En el Archivo Municipal de la ciudad hay "abundante documentación sobre sus actuaciones, pero hasta ahora no existía un documento gráfico que identificara a esta artista de fama nacional".

Azqueta, junto con el portfolio, ha puesto a disposición del Archivo de los Sanfermines otros objetos e imágenes, como el único boceto que existe sobre el cartel finalista de las fiestas del año 1913, dibujos previos para las entradas de la plaza de toros de los años 50, libretos de partituras sanfermineras, etc.

Estos elementos han sido presentados públicamente este viernes por Carlos Salvador, concejal delegado de Relaciones Ciudadanas, Participación y Mayores, la técnica de Archivos, Ana Hueso, y el propio Javier Azqueta. Ente el público asistente se encontraba la actriz Tefi de Paz, que desde hace años interpreta a la funambulista sobre los escenarios.

Desde que el Consistorio iniciara la campaña de captación de fondos para el Archivo de los Sanfermines se han ha identificado 922 elementos de archivo desde el S.XVI hasta nuestros días y más de 1.500 materiales bibliográficos, entre otros. Este recurso es una de las líneas de trabajo que integran 'San Fermín 365', dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), en su línea de 'transición digital'.

Este plan supone una propuesta de inversión para transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad con horizonte 2024. Para hacerlo realidad Pamplona ha recibido 5,5 millones de los Fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la propuesta también colabora Gobierno de Navarra.

CUANDO ECHARREN ERA MADEMOISELLE AGOSTINI

La imagen de Remigia Echarren (1853-1921) es un gelatino-bromuro realizado en el estudio del Emilio Pliego, especializado en realizar retratos en movimiento, que plasma a la 'Reina del Arga' ataviada para una actuación y en disposición de atravesar una barra haciendo equilibrios. La fotografía se fija sobre un cartón que a su vez va prendido en una superficie de papel de mayor dimensión.

Echarren nació en el barrio de la Navarrería el 11 de abril de 1953. Los primeros datos que existen sobre sus actuaciones, bajo el nombre artístico de Mademoiselle Agostini, datan del 12 de julio de 1882, un año en el que consta que actuó durante los Sanfermines, cruzando la Plaza de Toros a través de una maroma. En posteriores años se sucedieron sus actuaciones en fiestas por contrato del Ayuntamiento, aunque fuera de fiestas ella alquilaba la plaza para sus espectáculos.

Al parecer, el retrato es del año 1883, un año en que cruzó el Arga a una altura de diez metros frente a la fábrica de Pinaquy; al año siguiente atravesaba, también en altura, la Plaza del Castillo. Actuó también fuera de la ciudad, como en el río Pisuerga y en la ría de Bilbao, hasta que en 1892 tuvo un accidente en Ondarroa, a la edad de 39 años. Se precipitó desde una altura de quince metros mientras realizaba ejercicios en una silla. Aunque volvió a los escenarios en 1904, su vida profesional acabó con ese accidente. Murió el 9 de enero de 1921.

El retrato "completa la información que Pamplona tenía sobre Remigia Echarren y contribuye a la recuperación de perfiles de mujeres diversas importantes en de la historia de la ciudad", una iniciativa que surgió en 2012 coordinada por el área de Igualdad a través del grupo de trabajo Nombrar Mujeres en Pamplona, que "trabaja por recuperar la presencia y visibilidad de las mujeres a la vida y la historia de Pamplona".

1913: ÓLEO SOBRE LIENZO DESDE VALENCIA

Javier Azqueta ha puesto más materiales a disposición del Archivo de los Sanfermines para su difusión, como diseños de portadas de programas de fiestas de los años 50, cancioneros sanfermineros, como 'Aupa mozo Pamplonés' (de 1966), diseños previos de abonos de los tendidos de sombra de la Plaza de Toros o la fotografía original del coso que se quemó cuando estaba siendo desmontado para ser reconstruido en su actual ubicación (foto aérea).

Una de las piezas de "mayor relevancia" puesta a disposición municipal por el coleccionista es el boceto de uno de los dos carteles que se presentaron para las fiestas de San Fermín de 1913. Óleo sobre lienzo, de medidas aproximadas de 179x1.120 mm, parece ser obra de Federico Mellado, cartelista valenciano, que en 1907 había participado en un número dedicado a los Sanfermines de la revista nacional 'Sol y sombra'. La mancha de color está preparada con los márgenes propios para la impresión en un formato ya profesional de cartel.

En el boceto cartel, que preside el escudo oficial, se recogen elementos de la fiesta: instrumentos musicales, un estandarte de San Fermin, caballistas ante la Plaza de Toros e hípica.

EL ARCHIVO DE LOS SANFERMINES

El Archivo de los Sanfermines, espacio físico y virtual en el que se enmarcan los elementos presentados, tiene como objetivo "identificar elementos relacionados con los Sanfermines, principal seña de identidad de la ciudad, y generar recursos que extiendan la experiencia de los Sanfermines más allá de los días de celebración de la fiesta". Este proyecto está directamente relacionado con el futuro centro de experiencias San Fermín en el Cuerpo de Guardia del Portal de Rochapea (Cuesta de Santo Domingo).

Cualquier persona, entidad, organismo o institución, a través del espacio web www.archivosanfermines.pamplona.es puede colaborar aportando materiales (fotografías, videos, canciones, objetos, recuerdos) o explicitando en el formulario online la referencia del material del que se dispone.

El recurso se enmarca dentro del proyecto Plan de Sostenibilidad Turística - Go Green Pamplona para transformar el modelo turístico hacia la sostenibilidad con horizonte 2024. Para este proyecto, en el que también colabora Gobierno de Navarra, la ciudad ha recibido 5,5 millones de los Fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Archivo de los Sanfermines se configura como un repositorio del patrimonio cultural formado por elementos físicos e inmateriales que permita la interpretación, conocimiento y divulgación histórica de las fiestas de San Fermín. Será un repositorio libre de derechos, aunque la propiedad de los elementos sea del propio Ayuntamiento u otras entidades públicas o privadas. En estos momentos empresa GesArDoc -Gestión de Archivos y Documentación S.L., siempre bajo la supervisión del personal técnico municipal, ha identificado 922 elementos de archivo desde el S.XVI y más de 1.500 materiales bibliográficos, entre otros.