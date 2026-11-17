Representantes de La Unidad Multidisciplinar de Cáncer de Pulmón (UMDCP) del Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Multidisciplinar de Cáncer de Pulmón (UMDCP) del Hospital Universitario de Navarra (HUN) integra y coordina las especialidades encargadas del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, con el fin de realizar una valoración integral de cada caso y decidir de modo individualizado la estrategia terapéutica más adecuada del modo más ágil posible. En sus consultas se atendió en 2025 a 504 pacientes y el 80% fue valorado en menos de diez días desde su derivación.

Tras su atención en consulta, el tratamiento de esas personas puede incluir cirugía, radioterapia o tratamientos sistémicos, como la inmunoterapia, la quimioterapia o las terapias dirigidas, tratamientos que se pueden ofrecer de manera individual o combinada, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El pasado año, se realizaron intervenciones quirúrgicas en el HUN a unos 80 pacientes por cáncer de pulmón, se administró radioterapia por esta patología a algo más de 170 personas y cerca de 200 fueron citadas en el Hospital de Día de Oncología Médica para terapias farmacológicas, si bien hay pacientes que pudieron tener más de una de estas modalidades de tratamiento.

La unidad trabaja en sesiones semanales a las que asisten representantes de todos los servicios implicados en la atención al cáncer de pulmón: Neumología, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Cirugía Torácica, Oncología Médica y Oncología Radioterápica del HUN, y también están representados los Hospitales Reina Sofía de Tudela y García Orcoyen de Estella-Lizarra. En estas sesiones se valoran los casos de manera individualizada, con el fin de tomar de manera conjunta las decisiones para la atención de cada paciente.

Además, la UMDCP dispone de la figura de la enfermera coordinadora de casos, que desempeña un papel transversal en el circuito asistencial: facilita la continuidad entre consultas y especialidades, orienta a pacientes y familias y ayuda a detectar necesidades durante el proceso diagnóstico y terapéutico.

LA UNIDAD PARTICIPA EN DIEZ ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

La formación continuada y la investigación constituyen otros de los pilares de esta unidad, que participa actualmente en alrededor de diez estudios, entre ensayos clínicos y otros proyectos de investigación. Esta actividad permite contribuir al desarrollo y evaluación de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas y, en determinados estudios, ofrecer a los pacientes la posibilidad de acceder a tratamientos innovadores, según ha explicado el Gobierno foral.

La atención integral que se realiza por parte de la UMDCP incluye también apoyo emocional y social. En este ámbito, destaca el trabajo de Psicooncología y la colaboración con asociaciones de pacientes, incluida la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tanto durante el tratamiento como en el seguimiento y la supervivencia.

Este martes, 17 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Según datos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), en 2025 se detectaron 520 nuevos casos de cáncer de pulmón en Navarra, siendo uno de los tumores más frecuentes. Aunque la mayoría de los afectados son hombres (351 casos, dos tercios del total), la tendencia en la última década muestra una disminución de la incidencia en la población masculina, mientras que ha aumentado considerablemente entre las mujeres (169), especialmente en las mayores de 65 años.

En 2024 se registraron 357 fallecimientos. El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo evitable relacionado con el cáncer de pulmón. La diferente evolución por sexos refleja, en parte, la incorporación histórica más tardía de las mujeres al consumo de tabaco. Los expertos inciden en la importancia de evitar el inicio del consumo, facilitar su abandono y reducir la exposición al humo, prestando atención también a los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina. En este sentido, el HUN cuenta con una consulta específica de deshabituación tabáquica, integrada por dos consultas, una médica y otra de enfermería. El año pasado se atendió en ambas a un total de 308 pacientes.