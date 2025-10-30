La Universidad de Navarra condena los incidentes en Pamplona y se define como "lugar de convivencia"

Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) intervienen durante los incidentes ocasionados por el acto que había convocado Vito Quiles en la Universidad de Navarra, a 30 de octubre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). El activista Vito Quile - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra ha condenado los incidentes que se han registrado este jueves en el campus del centro y en otros puntos de Pamplona durante unas protestas contra un acto de Vito Quiles, que no había sido autorizado por la institución académica y que finalmente ha sido suspendido por el propio activista.

"Con la información disponible, no hay que lamentar graves daños personales ni materiales en la Universidad. Como es conocido, se había suspendido la actividad desde las 15 horas ante el riesgo de incidentes violentos", ha explicado en un comunicado.

La institución académica ha señalado que "los hechos sucedidos esta tarde no corresponden con los valores que esta institución promueve". "Reiteramos que la Universidad es un lugar de convivencia, diálogo y respeto en el que no tiene cabida la violencia", ha afirmado.

Además, ha agradecido "el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el comportamiento ejemplar de la comunidad universitaria".