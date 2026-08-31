La Universidad de Navarra inicia este martes el curso académico 2026-2027 con más de 2.500 alumnos nuevos y 39 grados

Imagen de la Jornada de Bienvenida de la Universidad de Navarra - UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra inicia este martes, 1 de septiembre, el curso académico 2026-2027, con más de 2.500 alumnos nuevos y 39 grados.

Aunque el proceso de incorporación continúa abierto, hasta el momento se han matriculado 2.579 estudiantes: 906 internacionales, procedentes de 66 países, y 1.673 nacionales (de ellos, 717 navarros), según han informado desde la Universidad en un comunicado.

Asimismo, este semestre realizarán un programa de intercambio 483 alumnos de universidades de 41 países. En total, en el centro estudiarán más de 14.000 alumnos de grado, máster y doctorado.

El centro académico ha celebrado este lunes la Jornada de Bienvenida, que ha congregado en el polideportivo a más de 5100 personas. "No olvidéis la meta, 'el para qué' estáis aquí. Plantearos vuestra vida universitaria como una manera de hacer el mundo un poco mejor. Que esta sea la luz de referencia que ilumine todos estos años", ha afirmado la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, durante el acto.

Iraburu se ha dirigido a los nuevos estudiantes y les ha dado tres ideas para su etapa universitaria. En primer lugar, les ha conminado a "dejarse sorprender". "En la Universidad siempre esperamos lo inesperado, lo sorprendente, y eso tiene que ver con la riqueza del entorno en el que se va a mover vuestra vida en estos años. Dejaros sorprender por las personas, abriros a los demás: compañeros de clase, profesores, mentores, etc; descubrid lo que les interesa y lo que les inquieta, lo que les apasiona, como una manera de enriquecimiento personal para vosotros", ha señalado.

María Iraburu les ha animado después a "descubrir su propio camino". "No hay dos formas iguales de ser universitario", ha comentado, y les ha instado a salir de su zona de confort, a "atreverse con las preguntas difíciles, con conversaciones profundas, con actividades que no habían realizado antes" para encontrar a "esa persona solidaria, ese emprendedor o ese artista" que desconocían hasta ahora.

"Descubrid también cómo utilizar la tecnología de manera universitaria; cómo abriros a ese mundo del que depende el futuro", ha dicho. María Iraburu ha terminado su intervención dirigiéndose a las familias de todos los estudiantes, a las que ha agradecido que "hayan confiado en la Universidad la formación de sus hijos".

La jornada se ha dividido en dos sesiones dirigidas a diferentes facultades y escuelas. La primera, para las facultades de Económicas, Comunicación, Derecho, Derecho Canónico, Filosofía y Letras, Teología, Eclesiástica de Filosofía y la Escuela de Gestión Aplicada.

Tras la intervención de la rectora, el profesor Pablo Castrillo, de la Facultad de Comunicación, ha remarcado que "todos vosotros habéis hecho grandes esfuerzos para llegar a este día". "Por eso es muy importante que ahora, en este momento crucial, no nos equivoquemos. Todo esto, ¿para qué? ¿Qué queremos conseguir?", ha planteado.

Según el profesor, "cada vez que elegimos algo a lo que dedicar nuestra atención, estamos tomando una decisión importante". "Una decisión potencialmente existencial", ha dicho.

En la segunda sesión, Ignacio López Goñi, profesor de la Facultad de Ciencias y director del Museo de Ciencias, ha señalado tres características de un "buen universitario". "La primera, el buen humor, saber reírse de uno mismo. La segunda, hacerse preguntas, porque la inteligencia puede ser artificial, pero la sabiduría no. Y la tercera, tender puentes, ya que la manera de trabajar de un universitario no es levantar muros, sino la colaboración", ha subrayado.

Por último, ambos encuentros han finalizado con una mesa redonda con profesores y estudiantes.