La Universidad de Navarra lanza un doble grado en Filosofía y Teología

Julia Pavón y Gregorio Guitián - MANUEL CASTELLS - UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra impartirá a partir de septiembre de 2026 el nuevo doble Grado en Filosofía y Teología. Se trata de una titulación oficial y "pionera en España", impartida conjuntamente por la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Teología, "integrando dos disciplinas esenciales para el pensamiento humanístico".

Según han informado desde la Universidad en una nota de prensa, el plan de estudios consta de 390 ECTS repartidos en seis años. Los dos primeros cursos se corresponden con los dos primeros del grado en Filosofía, en tercero y cuarto se da una interrelación entre las asignaturas de Teología y Filosofía, y en los dos últimos el foco está puesto en las grandes cuestiones teológicas en las que los estudiantes continuarán con el mismo itinerario formativo del grado en Teología.

La proyección profesional del doble grado "es amplia". Además de la docencia y la investigación, que permiten ejercer tanto en enseñanza secundaria como en el ámbito universitario, capacita para trabajar en el mundo editorial y la comunicación, desarrollando labores de crítica cultural, edición de textos, periodismo especializado o gestión de contenidos.

Asimismo, los titulados pueden incorporarse a instituciones y organizaciones que "requieran análisis y acompañamiento ético", como think tanks, comités de bioética u ONGs, y desempeñar responsabilidades en el ámbito eclesial y pastoral, desde la formación en seminarios hasta la catequesis, la evangelización o el trabajo en delegaciones diocesanas.

Finalmente, el doble grado "ofrece también una sólida base para la gestión cultural, especialmente en proyectos vinculados a instituciones educativas, religiosas o de promoción del pensamiento humanístico".

La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Julia Pavón, ha explicado que "ante los dilemas e ideologías del mundo actual, desde una entidad académica como la universidad, es necesario apostar por el pensamiento profundo alrededor de los grandes problemas que afectan al hombre".

"La formación intelectual que marida la reflexión en la trascendencia y la verdad, ayuda a pensar antes que reaccionar", ha indicado. En este sentido, ha señalado que "la capacidad de 'mirar' que aportan estos estudios a un alumno le permitirá valorar la realidad con mayor espíritu crítico".

El decano de la Facultad de Teología, Gregorio Guitián, ha destacado que "es necesario que existan profesionales capaces de entablar un diálogo serio y académico entre la fe y la razón". "Las propuestas que se les hacen a los jóvenes son a veces bastante planas, vacías de horizonte y de sentido profundo. Pongo una imagen, vivimos apantallados en la parte que se ve del iceberg, pero los anhelos del corazón humano tienen mucho que ver con lo que hay debajo, con lo que da aplomo al iceberg, que es mucho más grande y más profundo", ha añadido.

Asimismo, ha remarcado que "así como la Filosofía aporta un conocimiento hondo del ser humano y del mundo", la Teología "contribuye a entender el mundo en un sentido amplio y le da una visión más universal, con la profundidad que da ese desvelamiento que Dios ha hecho de sí mismo, de la creación del mundo, del ser humano, de su sentido, de su origen y de su fin último".