La Universidad de Navarra lanza un doble Grado en Lengua y Literatura Españolas y Educación Primaria

Julia Pavón y Carolina Ugarte - MANUEL CASTELLS-UNAV

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra ofrecerá a partir del próximo curso 2026-2027 un nuevo doble Grado en Lengua y Literatura Españolas y Magisterio en Educación Primaria.

La titulación tendrá un componente internacional, diversas especializaciones y prácticas, ampliando el perfil y las salidas profesionales del graduado.

El nuevo grado "refuerza el enfoque internacional", según han informado desde la Universidad en una nota. Por ello, además de ejercer como profesor de español como lengua extranjera, permitirá al estudiante ser docente en colegios internacionales, o trabajar en programas de promoción de la lengua y la cultura en instituciones culturales. Asimismo, podrá trabajar como redactor, editor o corrector de textos en el mundo editorial y de la comunicación.

Además de impartir cualquier asignatura como profesor de Educación Primaria, si cursa el Máster en Profesorado podrá ser docente en las etapas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con una "base sólida de conocimientos y didáctica y una especial fortaleza en Lengua y Comunicación".

"Esta doble titulación responde a una demanda de los centros educativos que buscan egresados con un perfil humanístico que tendrá un mayor dominio del lenguaje. Esto resulta importante en Primaria, ya que en esta etapa el aprendizaje de la lectoescritura es central. Asimismo, en el campo de la atención a la diversidad podrán ayudar especialmente al alumnado extranjero que está aprendiendo español", ha afirmado Carolina Ugarte, decana de la Facultad de Educación y Psicología.

Por su parte, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, Julia Pavón, ha señalado que "hoy más que nunca, la lengua como vehículo comunicativo y la literatura como expresión cultural reflejan las tensiones, esperanzas y contradicciones de una civilización globalizada que anda, si se me permite así decirlo, tratando de construir su propio relato". "El rigor académico en estos estudios permitirá al futuro docente formar miradas para comprender la realidad con sus matices y espíritu crítico", ha añadido.

El plan de estudios tiene una duración de 6 años. Durante los dos primeros, el estudiante cursará asignaturas de ambas disciplinas, introduciéndose en la gramática, la literatura y la lingüística, así como en Psicología del Desarrollo y Didáctica General.

En el tercer y cuarto curso, podrá especializarse y tener su primer contacto real con las materias y el aula. En quinto contará con otro periodo intensivo de prácticas en el que ahondará en sus competencias profesionales y realizará su primer Trabajo Fin de Grado (TFG), y en el último año, realizará el TFG final.