Unzu (PSN) se muestra "sorprendida" por la postura de Geroa Bai ante la propuesta sobre el profesorado de religión

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, se ha mostrado "sorprendida" por la postura de Geroa Bai ante la proposición de ley registrada por PSN y Contigo-Zurekin para derogar la norma que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra.

Así se ha pronunciado Unzu este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, antes del pleno parlamentario, y después de que el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, haya afirmado que la "forma de proceder" de PSN y Contigo-Zurekin al respecto "carece de rigor" y apostara por recabar información antes de optar directamente por la derogación, porque "tomar decisiones" sin "datos" es "legislar a ciegas".

Unzu ha señalado que "lo que nos sorprende realmente es que diga que esta propuesta sea una cortina de humo, cuando en realidad es un acuerdo dentro del acuerdo de Gobierno que teníamos que llevar adelante". "Falta un año de legislatura, por lo tanto, en cumplimiento del acuerdo de gobierno, hemos presentado una proposición de ley para derogar la ley que Geroa Bai con Navarra Suma, la legislatura pasada, presentaron para blindar a los profesores de religión", ha indicado la portavoz socialista.

En este sentido, ha destacado que "nos sorprende realmente, primero, que no hayan tenido a bien el firmarlo con sus socios de gobierno, y segundo que le llame cortina de humo cuando la realidad es que es un acuerdo de legislatura para revisar, y en su caso, derogar la ley de profesores de religión".

"Para el Partido Socialista, esta propuesta es mejorar en igualdad. Siempre nos hemos posicionado en contra de ese blindaje que Geroa Bai, junto con Navarra Suma, hizo de los profesores de religión porque realmente va en contra de la equidad, va en contra de la igualdad, y además va en contra de la buena gestión de los recursos públicos, porque supone que pese a la reducción de las horas de religión se está blindando a un colectivo para que sigan estableciendo su contrato en las mismas condiciones, pese a no tener carga electiva suficiente", ha añadido.

En cualquier otra asignatura, ha continuado, "cualquier profesor o profesora lo que hace es que sus condiciones laborales se ajustan a las necesidades educativas". "Por lo tanto, no entendemos por qué los profesores de religión tienen que continuar con un blindaje de sus contratos, cuando se ha demostrado que el Gobierno de Navarra está pagando dos millones de euros más al año a un colectivo de profesores que en realidad no da sus clases correspondientes de religión porque tienen las clases mínimas", ha remarcado.

Según Unzu, "tenemos unos informes que dicen que hay un equivalente a 43 personas que están en exceso, digamos, que equivale a dos millones de euros al año, y esos millones podrían dedicarse a otras prioridades educativas".

Preguntada sobre si Geroa Bai cuenta con esta información, Unzu ha respondido que "doy fe" de que "tienen esta información". "De hecho, no es que tengan esta información, es que además ya se ha debatido públicamente. En una mesa y junta de Portavoces, en la rueda de prensa, nos hicieron estas preguntas y se dieron datos. Estos datos han sido corroborados por el departamento de manera interna, lo hemos trabajado, esta ley la llevamos trabajando con Geroa Bai y han tenido a bien, con los datos que acabo de trasladar, no firmar la proposición de ley", ha dicho.

En respuesta a los medios sobre por qué han presentado una proposición de ley cuando a priori no cuentan con los votos de todos sus socios, Unzu ha indicado que "muchas veces no se trata de ganar una votación, se trata de trasladar un mensaje político". "Nuestro posicionamiento es que el blindaje a los profesores de religión que Geroa Bai hizo con Navarra Suma en la legislatura pasada es una ley injusta y nuestro compromiso es derogar esa ley", ha afirmado.

Según Unzu, "otra cuestión es que ahora Geroa Bai pretenda posicionarse nuevamente con UPN, PP y Vox en esta cuestión, pero desde luego como Partido Socialista teníamos el compromiso de derogar esta ley y que no quede con nosotros". "Ya dependerá de otros grupos parlamentarios", ha apuntado.