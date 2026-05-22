UPN afirma que la camiseta del Athletic es "una falta de respeto" y el Gobierno de Navarra dice que "no puede actuar"

Archivo - La parlamentaria de UPN Marta Álvarez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

UPN ha reiterado este viernes su rechazo a la camiseta del Athletic Club de Bilbao que incluye un mapa de Euskal Herria con una ikurriña y ha afirmado que se trata de "una falta de respeto hacia la realidad institucional de Navarra".

Sin embargo, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha afirmado que la camiseta "no pone en cuestión ninguno de los símbolos oficiales de Navarra, que son la bandera, el escudo y el himno" y ha señalado que el Ejecutivo foral "no puede actuar".

Remírez y la parlamentaria de UPN Marta Álvarez han debatido sobre esta cuestión en el transcurso de la ponencia del Parlamento de Navarra que estudia una actualización de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La parlamentaria regionalista ha manifestado que, "más allá de que pueda ser o no ilegal incluir en una camiseta de un equipo de fútbol un mapa que incluye a Navarra dentro de otro territorio y que, además, lo hace bajo una bandera que no es la nuestra, esa inclusión es una falta de respeto hacia la realidad institucional de Navarra".

Además, Álvarez ha incidido en que se trata de una cuestión que "tiene muchísima visibilidad". "Un equipo de fútbol en España tiene muchísima visibilidad. Creo que la lluvia fina es más importante a veces y cala más que un chaparrón. Y esto es lluvia fina, constante lluvia fina", ha señalado.

A continuación la parlamentaria regionalista ha comentado que "si el Gobierno de Navarra no es capaz ni de salir a decir que no le parece correcto que Navarra esté incluida en algo dentro de un mapa que no es el mapa de Navarra y que no es la bandera de Navarra, ustedes sabrán, a mí me suena a lo de siempre, a no molestar a los socios que le mantienen a usted en el sillón".

Javier Remírez ha respondido que "rebajar una ponencia de estudio de la Lorafna a una cuestión que tenga que ver con el ámbito de un club de fútbol dice mucho del estado de desorientación que tiene UPN". "Que la única carta que se ha remitido a la presidenta del Gobierno de Navarra por parte de la presidenta de UPN en todo este tiempo sea para hablar de la camiseta de un club de fútbol, y no para hablar de vivienda, o de sanidad, o de medidas fiscales dice mucho cuáles son las prioridades de UPN, que están absolutamente alejadas de la realidad de Navarra y de las necesidades de los navarros y navarras", ha señalado.

El vicepresidente ha dicho a Marta Álvarez que "el Gobierno de Navarra solo puede actuar en base a la legalidad y al ámbito competencial que tiene, un ámbito competencial en materia de símbolos que usted conoce bien, porque ustedes precisamente promovieron en el año 2020 la ley que está vigente a día de hoy y que se aprobó con los votos de Navarra Suma y del PSN". "Por tanto, ustedes saben perfectamente cuál es el margen de maniobra que tiene el Gobierno de Navarra. Ese reflejo en esa camiseta no pone en cuestión ninguno de los símbolos oficiales de Navarra, que son la bandera, el escudo y el himno. Por tanto, ese es el ámbito de actuación del Gobierno de Navarra", ha asegurado.

Remírez ha considerado que UPN "pide al Gobierno de Navarra un imposible a sabiendas que no puede actuar, precisamente para decir que no puede actuar y, por tanto, poner en cuestión el compromiso del Gobierno de Navarra con sus símbolos oficiales que existe, por supuesto que sí".

También ha intervenido en el debate el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien ha afirmado que éste es "el último ridículo que acaba de cometer UPN en esta materia". "Es una bandera que ni se ve, hay que poner una lupa terrible para que se vea la bandera. Ayer cuando vi un tuit no sabía ni lo que era. Tuve que preguntar qué era. A partir de ahora, ante cualquier entidad privada que quiera editar una simple pegatina con el mapa de Euskal Herria, que es el territorio del euskera, y que lleve una ikurriña, o que lleve la bandera andaluza, UPN va a sacar cada vez un comunicado y le va a mandar una carta a la presidenta del Gobierno. Es ridículo, ya no nos faltaba más que hablar de las camisetas de los Athletic", ha señalado.