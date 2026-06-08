UPN afirma que "Navarra ha dejado de tener un Gobierno ejemplar" y el PSN defiende que "se han hecho las cosas bien"

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

UPN ha considerado este lunes que las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que han presentado los grupos que sostienen al Gobierno foral buscan "tapar y proteger" a la presidenta María Chivite y al Ejecutivo del que forman parte, pero ha criticado que "Navarra ha dejado de tener un Gobierno ejemplar". Por el contrario el PSN ha defendido que "en Navarra se han hecho las cosas bien" y "no existe ninguna práctica corrupta por parte de los responsables políticos ni de los funcionarios de Gobierno de Navarra".

La comisión de investigación debatirá el miércoles las conclusiones presentadas por todos los grupos y aquellas que sean aprobadas serán enviadas al pleno para su debate definitivo. Cabe recordar que PSN, EH Bildu y Geroa Bai consensuaron parte de sus conclusiones, mientras que Contigo-Zurekin, socio del Ejecutivo, presentó su propia propuesta. Contigo-Zurekin no ha querido avanzar este lunes cuál será su voto en las conclusiones que han propuesto sus socios, pero ha afirmado que "no estamos en desacuerdo con ningún punto".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "el PSN dice que no hay nada, pero todos vemos que al señor Cerdán todos los días se le incorporan nuevos presuntos delitos" y ha considerado que "las conclusiones de los grupos que apoyan al Gobierno sirven únicamente para tapar y proteger a María Chivite, y tapar y proteger al Gobierno en el que ellos participan".

Esparza ha considerado que, "con María Chivite, Navarra ha dejado de tener un Gobierno ejemplar, porque ignoraron los avisos que se les daban, porque han protegido a los suyos y han puesto el interés del Partido Socialista de Navarra por encima del interés de Navarra". "Navarra ha sufrido un daño enorme. Antes nuestra tierra era reconocida por su seriedad institucional, por una Administración rigurosa, por una política basada en la confianza", ha señalado.

Sin embargo, ha lamentado que "hoy Navarra está vinculada a una trama investigada por amaños de obra pública, y esto tiene un coste y un daño reputacional enorme". "Hay una pérdida de confianza evidente, hay un deterioro institucional y hay sospechas en contratos públicos que se han adjudicado en Navarra. Hubo multitud de avisos desde hace ya mucho tiempo, técnicos, votos particulares, informes, irregularidades, contradicciones. ¿Qué hizo el Gobierno? Básicamente, mirar para otro lado y desacreditar a quien preguntaba. Nos desacreditaron a nosotros, que fuimos los que planteamos la primera pregunta sobre Belate. Y, a partir de ahí, han trabajado en todo lo que han podido para que esto no avanzara, ocultando información, retrasando explicaciones, negando evidencias, desacreditando denunciantes y no queriendo investigar", ha criticado.

Por el contrario, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha defendido que "se va a demostrar que en Navarra se han hecho las cosas bien" y ha asegurado que las conclusiones de su grupo en la comisión de investigación "desmontan esas acusaciones de corrupción que ha intentado instalar la derecha y acreditan la total ausencia de injerencias políticas en los procedimientos analizados".

Unzu ha sostenido que "hoy podemos afirmar que no existe ninguna práctica corrupta por parte de los responsables políticos ni de los funcionarios de Gobierno de Navarra". "No se detectan actuaciones ilícitas por parte de empresas licitadoras, no se encuentran indicios de corrupción en las obras públicas investigadas y no queda acreditada ninguna injerencia política o empresarial en la adjudicación de los túneles de Belate", ha sostenido.

Además, ha explicado que también han planteado "una serie de recomendaciones para seguir reforzando la transparencia y el control público porque, obviamente, también se han detectado procedimientos que pueden ser mejorables o muy mejorables, y esto también nos debe servir para mejorarlos". "Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado porque ha permitido arrojar luz sobre los hechos y ofrecer certezas frente a esas sospechas interesadas", ha asegurado.

Ainhoa Unzu ha indicado que la comisión "ha puesto de manifiesto que las acusaciones de delito formuladas durante todo este tiempo por UPN, PP y Vox carecían de pruebas, carecían de fundamento y respondían a una estrategia de desgaste político que iba mucho más allá del legítimo interés por esclarecer los hechos". "La derecha ya dictó sentencia hace muchísimo tiempo, mucho antes incluso de que comenzara la investigación", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que su grupo ha trabajado en la comisión "con rigor y sin alimentar ningún relato preestablecido o interesado, limitándonos al análisis de los hechos que hemos conocido en la comisión y también al objeto de la misma".

Pablo Azcona ha explicado que Geroa Bai mostraba en sus propias conclusiones "especial prudencia sobre la obra de Belate, por ser una obra que administrativamente está viva y se está ejecutando ahora, y porque se insta en el segundo informe de la UCO a que el juez, si tiene a bien investigar, lo pueda hacer". "En cualquier caso, no tenemos noticias nuevas en ese sentido. Por tanto, en la comisión de investigación lo que hemos hecho es analizar la información de la que disponíamos", ha indicado.

Azcona ha explicado que ha compartido con sus socios una serie de conclusiones y recomendaciones, estas últimas encaminadas a "favorecer la transparencia y el control de las obras y las contrataciones públicas por parte de la Administración, también el refuerzo de los procedimientos, de la normativa, de los órganos de control". "Lo acompañamos con diez recomendaciones propuestas por el Observatorio de la Contratación Pública", ha indicado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "ya sabíamos desde el inicio que el Partido Socialista, junto a sus socios, iba a escribir un relato que dista mucho de la realidad" y ha considerado que Contigo-Zurekin "asumirá lo que digan sus socios y sacarán sus propias conclusiones, que nada tienen que ver con lo que hemos vivido en esta comisión de investigación".

García ha pedido la "asunción de responsabilidades políticas". "Aquí no somos jueces, aquí nace una comisión de investigación para asumir responsabilidades políticas. Las responsabilidades judiciales van de manera paralela y ahí serán los tribunales los que decidan si se investiga o no. Hay muchos que se apresuran a decir que aquí no se está juzgando. Todavía no sabemos nada. En el momento en que se pronuncien los juzgados, haremos la valoración que corresponda", ha explicado.

Javier García ha anunciado que el PPN votará en contra de las conclusiones de los socios de Gobierno porque "tratan de desvirtuar lo sucedido y negar lo más evidente que ha sucedido en Navarra". Además, los 'populares' apoyarán las conclusiones de UPN y Vox.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha considerado que "no se han acreditado injerencias en la contratación pública, como defendía la derecha", aunque ha reconocido que "sí que se han visto irregularidades y contradicciones en la gestión que exigen mejoras en transparencia y en contratación pública". "No se ha descubierto ninguna práctica compatible con lo que llamamos corrupción, sí cuestiones que deben corregirse para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha señalado.

López ha añadido que las conclusiones de la comisión deben servir para "mejorar nuestras instituciones, corregir las debilidades detectadas y fortalecer las herramientas de control para proteger las instituciones públicas".