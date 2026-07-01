UPN afirma que si se cierran las urgencias de Fustiñana será porque Chivite "lo consiente"

Archivo - La parlamentaria de UPN Leticia San Martín. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha acusado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de que "si se cierran las urgencias de Fustiñana será porque ella lo consiente". "Si María Chivite no se responsabiliza de las decisiones de su propio consejero, ¿por qué lo mantiene? Que le cese o que se vaya ella", ha reclamado.

La formación ha criticado el "ejercicio de hipocresía del PSN" después de que su secretaria de Organización, Esther Iso, haya exigido al consejero de Salud, Fernando Domínguez, el mantenimiento de las urgencias nocturnas de de Fustiñana.

"No cuela escudarse en que el Departamento de Salud no está en sus manos. Quien preside el Gobierno de Navarra que ha decidido este cierre es María Chivite, y si la presidenta quisiera impedir el cierre de las urgencias nocturnas de Fustiñana, lo impediría. Por tanto, es plenamente corresponsable del cierre de las urgencias nocturnas de Fustiñana. Todo lo demás son maniobras para intentar engañar a los vecinos y eludir una responsabilidad política que resulta evidente", ha afirmado.

Por otro lado, ha criticado que Domínguez "haya querido responsabilizar" de que una posible reapertura de las urgencias nocturnas de Fustiñana "dependa de la voluntad de los profesionales". "Parece que este gobierno nunca tiene la culpa de nada: para el consejero, la culpa es de los profesionales. Para la presidenta, la culpa es del consejero que ella misma ha nombrado. ¿Se va a hacer alguien responsable de las decisiones de este gobierno?", se ha preguntado.

Los regionalistas han asegurado que "no existe un problema sobrevenido de falta de médicos que obligue a cerrar el servicio". "El Departamento de Salud ha rechazado contratar profesionales que estaban dispuestos a trabajar en Fustiñana porque ya había decidido eliminar las urgencias nocturnas. Primero toman la decisión política de cerrar el servicio y después intentan justificarla hablando de falta de profesionales", han criticado.

"Los hechos han dado la razón a UPN. Ya advertimos hace unos días de que el cierre de las urgencias nocturnas de Fustiñana era una decisión ya tomada por el Departamento de Salud. Hoy queda demostrado que así era y que el PSN, que ahora intenta presentarse como defensores del servicio, no solo forma parte, sino que lidera el mismo Gobierno que ha decidido eliminarlo", han afirmado.

RUPTURA CON EL PSN EN FUSTIÑANA

Por otro lado, UPN ha exigido al alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas (PP), que "rompa de manera" inmediata su acuerdo de gobierno con el PSN y retire a los socialistas todas las concejalías delegadas, "máxime la de Salud". "Si el alcalde quiere demostrar que realmente está del lado de los vecinos de Fustiñana, debe romper inmediatamente su pacto con el PSN y retirar a los socialistas todas las responsabilidades de gobierno que les ha delegado", ha manifestado.

"No es compatible denunciar públicamente un recorte mientras se mantiene como socio preferente al partido que forma parte del Gobierno que lo está ejecutando y, mucho menos, dejar en manos del PSN la Concejalía de Salud", ha añadido.

UPN ha advertido de que "el cierre de Fustiñana pone en riesgo la igualdad de acceso a la sanidad pública de quienes viven en el medio rural" y ha resaltado que "continuará utilizando todas las iniciativas políticas e institucionales a su alcance para exigir la reversión de este recorte y garantizar que los vecinos de Fustiñana y Cabanillas reciban la atención sanitaria que merecen".