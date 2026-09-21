UPN critica que se adjudicó Belate con un proyecto que "no era factible" y PSN dice que la obra "se va a terminar bien"

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado este lunes que la resolución del Gobierno foral que deja sin efecto una anterior resolución por la que se aprobó el proyecto de modificado número 1 de la obra duplicación del túnel de Belate supone reconocer "de entrada que el Gobierno adjudica una obra con un proyecto que ahora dice que no era factible".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Esparza ha censurado que "el Gobierno de Navarra saque a licitación una obra de 76 millones de euros con un proyecto y ahora diga que ese proyecto no se podía ejecutar", algo que ha considerado que "es de traca, es alucinante". "A mí me suena a excusa porque si no es inexplicable. Me suena a excusa por todo lo que ha ocurrido después. Reconoce, y me parece asombroso, que el proyecto no era factible", ha señalado.

Incidiendo en esta idea, Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno "reconoce que permitió ejecutar unas obras diferentes a las contratadas, permitió ejecutar un túnel que no era el que habíamos contratado, que no era el que se había adjudicado, y además mantuvo los trabajos después de que el director general de Intervención dijera que no se podía hacer modificado, que no se justificaba, que solo beneficiaba a las empresas, y finalmente se reconoce también que intenta pagar mediante un procedimiento absolutamente extraordinario algo que ya se ha dicho que no se tenía que pagar".

Por ello, UPN ha solicitado la comparecencia de la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, "porque es la que autoriza" la continuidad de las obras "unos días después de que el director general de Intervención diga que no se puede pagar". "Llega la directora general, un cargo socialista al servicio de lo que le digan, y dice que adelante con los faroles y continuemos la obra", ha afirmado Esparza.

El portavoz de UPN ha criticado además que el PSN diga que la obra se va a terminar bien. "Yo no sé si esta gente vive en otro planeta. Espero que se termine la obra, pues solo faltaba que no se terminara. El problema es que no sabemos cuándo se va a terminar, se va a terminar con retraso, se va a terminar costándonos más de lo que debiera", ha criticado.

Por su parte, el parlamentario del PSN Kevin Lucero ha querido trasladar "un mensaje muy claro". "Belate se va a terminar y se va a terminar bien. Lo que tenemos es un Gobierno trabajando por buscar soluciones. Lo que hemos conocido hoy era el cierre administrativo de ese modificado número 1 y también se anuncia que el Gobierno va a seguir trabajando en la resolución de esta cuestión. Desde luego Belate es una infraestructura estratégica para desarrollar por necesidad de la zona, por la seguridad vial, pero también para cumplir con nuestras obligaciones con Europa y en eso trabaja este Gobierno", ha indicado.

Lucero ha señalado que "evidentemente, esta situación va a producir un retraso, pero lo que nos importa es que el Gobierno busca soluciones para poder desarrollar esa infraestructura, que es estratégica y tenemos obligaciones con Europa que cumplir". "Ojalá hubiera estado hecha hace muchísimos años", ha afirmado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha expresado que "venimos diciendo a lo largo de muchísimo tiempo que la prioridad absoluta es que se dé continuidad a esta obra, que es una obra estratégica, y que se haga con todas las garantías jurídicas necesarias". "Desde el año pasado, cuando conocimos el primer informe de la Intervención, nos preocupó el tema, nos reunimos con la presidenta y eso es lo que le trasladamos. Nos preocupamos y preguntamos por el hecho de que no se hubiera pagado ni un euro sin la garantía jurídica total y nos dijeron que así había sido, lo cual nos parece importante", ha indicado.

Por otra parte, Aznal ha afirmado que "estas mejoras en esta infraestructura, que no solo es el desdoblamiento de los túneles, sino que es toda la N-121-A, han sido reclamadas desde hace muchos años por las entidades locales de la zona y también pedimos a la presidenta que mantenga contacto estrecho y continuado con los ayuntamientos de esta zona para mantenerles informados y presentarles las posibles soluciones a la situación actual".

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que la obra del túnel de Belate "es un ejemplo evidente de que determinadas decisiones o acciones requieren de mayor rigor, de mayor planificación y también muchas veces de mayor transparencia".

Respecto a la resolución que finaliza la tramitación del modificado, Azcona ha señalado que "si se quiere avanzar de una forma u otra la decisión era esta, es algo que ya conocíamos", y se ha mostrado a la espera de "la siguientes decisiones y conocer el impacto que puedan tener esas decisiones, no solo analizar la mejor salida sino las consecuencias que va a tener".

El portavoz del PPN, Javier García, ha comentado que la obra de Belate demuestra que Chivite es "una pésima gestora" y se ha preguntado "cuánto vamos a tener que pagar los navarros por estas negligencias".

García ha subrayado que Obras Públicas "llegó a firmar una orden dando continuidad a las obras, al modificado, mientras existía el problema administrativo y jurídico". "Por lo tanto no sé si lo que nos dijeron la semana pasada en la comparecencia de la presidenta Chivite es cierto o no es cierto, si podemos creerles. Escuchas hablar a la presidenta, al portavoz del Gobierno, al consejero y parece que aquí no ha pasado absolutamente nada", ha indicado.

Además, ha dicho a Geroa Bai que, si considera que "tan mal se han hecho las cosas, lo primero que debe hacer es pedir explicaciones y pedir dimisiones, y segundo, salir de un Gobierno que está mirado con lupa". "No han tenido valentía. Estar calentito en el Gobierno les preocupa mucho más que lo está sucediendo con las obras de los túneles de Belate", ha señalado.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que la gestión de la obra de Belate es "desastrosa y caótica, y tampoco extraña porque casi todo los socialistas en el Gobierno son unas auténticas calamidades". "Cuánto interés por pagar casi 9 millones de modificaciones del contrato", ha advertido.

Jiménez ha subrayado que "siempre hemos dicho que Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE- revoloteaba por los túneles, Cerdán es copropietario de Servinabar y el padrino y amigo de Chivite". Vox ha sostenido que esa "pésima gestión" tendrá coste para las arcas forales y para la imagen institucional.