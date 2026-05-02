UPN critica que Navarra "vuelve a encontrarse sin helicóptero medicalizado operativo"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

UPN ha criticado que Navarra "vuelve a encontrarse sin helicóptero medicalizado operativo", una situación que "evidencia la incapacidad del Gobierno foral para asegurar un servicio básico dentro del sistema de emergencias".

En un comunicado, la formación ha recordado que "no se trata de un hecho aislado", sino que "hace apenas un par de meses Navarra ya permaneció cerca de un mes sin helicóptero medicalizado", algo que considera "inadmisible y un reflejo más de una gestión deficiente".

"Es incomprensible que, a estas alturas, no exista una solución estable para un recurso esencial", han señalado los regionalistas, que han incidido en que "la ciudadanía no puede estar pendiente de si este servicio está o no disponible".

Asimismo, han destacado que "el helicóptero medicalizado es especialmente necesario en una comunidad con amplias zonas rurales, donde garantiza una atención rápida y adecuada en situaciones de emergencia". "Lo ocurrido demuestra que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que este problema se repita", han reprochado.

Por todo ello, UPN ha exigido al Gobierno de Navarra que "actúe de manera inmediata para restablecer el servicio" y que ponga en marcha "una planificación eficaz que asegure su continuidad". "Navarra no puede permitirse no disponer de un servicio esencial para la atención a emergencias ni depender de soluciones improvisadas", ha concluido.