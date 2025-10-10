UPN destaca que Comptos "pone en el foco a Servinabar, empresa clave en la presunta trama de corrupción"

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPN ha destacado que "la Cámara de Comptos ha puesto en el foco a Servinabar, empresa clave de la presunta trama de corrupción que se está investigando por la UCO".

Asimismo, la formación regionalista ha afirmado en una nota que el órgano fiscalizador "confirma la oscuridad con la que se ha permitido actuar en Navarra a las empresas de Antxon Alonso y Cerdán".

La Cámara de Comptos ha afirmado este viernes que las declaraciones del impuesto de sociedades de Servinabar reflejan su participación en las UTE, pero las cuentas que la empresa ha depositado en el Registro Mercantil "no incluyen los ingresos y gastos derivados de su participación en dichas UTE".

Por otro lado, Comptos muestra su "opinión favorable de cumplimiento de legalidad" de las adjudicaciones a Acciona-Servinabar, con la excepción de la construcción de 62 viviendas en Erripagaña (Egüés) en 2018, en el que se "observan deficiencias relativas a la ausencia de actas de la mesa de contratación y la existencia de causa de exclusión de dos ofertas". En este trabajo del órgano fiscalizador no se incluyen las obras de los túneles de Belate, ya que el Gobierno de Navarra no lo solicitó al indicar que ya habían sido analizadas previamente por la Cámara de Comptos.

UPN considera que "los extraños movimientos en su participación en las diferentes UTE son muy reveladores del papel que jugaban Alegure y Servinabar para conseguir las adjudicaciones, presentándose con un porcentaje mayor para luego, una vez conseguida la adjudicación, reducirla a tan solo un 0,01%, lo que sugiere de forma muy clara que Servinabar estaba ahí porque era importante para obtener la adjudicación e irrelevante para la ejecución del contrato".

A este respecto, UPN se ha preguntado "si ha sucedido lo mismo en el caso de la UTE para las obras de la duplicación de los túneles de Belate, algo que Chivite se ha encargado de que no sepamos porque ha impedido expresamente a Comptos llevar a cabo la fiscalización".

Para la formación foralista, "el hecho de que, como señala Comptos, las cuentas anuales de Servinabar no incluyan los ingresos y gastos derivados de su participación en las UTE analizadas, contrariamente a lo establecido en la normativa contable, son una muestra más de la opacidad que le caracteriza y que le ha permitido campar a sus anchas". "Lo mismo puede decirse respecto a los cuestionamientos que hace del personal aportado, lo que muestra que funcionaba como una mera tapadera para conseguir las adjudicaciones", ha asegurado.

UPN ha destacado también que "las escrituras de constitución de la UTE no decían en muchas ocasiones qué iba a hacer cada una de las empresas y que Servinabar casi no aportaba personal".

Desde UPN han afirmado que "los informes tanto de Comptos como de la Oficina Anticorrupción avalan que, con diferente alcance, hay deficiencias e incumplimientos legales en la mayor parte de las adjudicaciones".

Por otro lado, el partido foralista considera "muy significativo que María Chivite excluyera expresamente, tal y como Comptos subraya en su informe, la fiscalización de las obras de duplicación de los túneles de Belate del encargo que realizó a la Cámara". "Parece que a Chivite no le interesa una investigación a fondo de la adjudicación más polémica de todas las realizadas a la empresa de su amigo y mentor, Santos Cerdán", ha afirmado.

UPN ha destacado que "Belate es una adjudicación de 76 millones de euros, el resto de los contratos supone 26,8 millones". "Es la operación pública más jugosa", ha señalado.

Así, los regionalistas han subrayado que "Comptos no ha fiscalizado el expediente completo de Belate, ni tan siquiera ha hecho un informe específico, sino que lo incluyó dentro del informe de las Cuentas Generales de 2023 y que, además, en ese momento no disponía de toda la documentación que sí se ha conocido con posterioridad".

Además, han sostenido, "llama la atención que, sin embargo, en el caso de la licitación, adjudicación y ejecución del contrato de la adecuación del Navarra Arena, pese a que ya se incluyó en el informe de las Cuentas Generales de 2018, María Chivite si solicitó que se fiscalizara de nuevo de manera específica".