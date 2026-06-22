UPN dice que el curso que termina ha estado marcado por la "sombra de la corrupción" y PSN destaca la "política útil"

Archivo - Pleno del Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ante el final del curso político con motivo de la llegada del verano, UPN ha criticado que éste ha estado marcado por la "sombra de la corrupción" y por un "deterioro" de los servicios públicos, mientras que PSN y EH Bildu lo han calificado de "intenso" y con "mucho trabajo" y leyes aprobadas en el Parlamento de Navarra.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN en la Cámara, Javier Esparza, ha indicado que este curso político ha estado marcado por "la sombra de corrupción que ha alcanzado a este Gobierno, al Gobierno de María Chivite, sombra de corrupción que lo ha manchado de una forma profunda; un año en el que hemos visto, y esto no es barro ni son invenciones, cómo Santos Cerdán -ex secretario de Organización del PSOE-, ha entrado en la cárcel, cómo el señor Alzórriz dejó de ser portavoz del PSN y hemos visto a un vicepresidente del Gobierno, como Félix Taberna, abandonar el Ejecutivo porque pidió más transparencia y más limpieza al Gobierno y no obtuvo respuesta".

Al mismo tiempo, ha señalado Esparza, "ha habido un deterioro de los servicios públicos clave, en Salud no se están arreglando las cosas y siguen los problemas, las listas de espera, el cierre de algunas urgencias en algunas localidades; con la dependencia tampoco están acertando; con la vivienda tampoco van a arreglar las cosas; Educación también ha estado en llamas..., y unos incumplimientos desde el punto de vista de las fechas que tienen que ver con las infraestructuras, Tren de Alta Velocidad, Canal de Navarra, con fechas que luego no se cumplen".

Esparza ha afirmado que "la legislatura empieza su fase final con la sombra de corrupción que llevamos soportando desde hace un año, que va a estar y va a marcar el futuro del final de esta legislatura". "Y a partir de septiembre van a llegar las prisas con la ley de Salud y la ley de Industria; en la ponencia de Lorafna veremos si María Chivite y el PSN llegan a un acuerdo con Bildu excluyendo a Geroa Bai; hay una ley de medidas fiscales en una mesa... cada uno en campaña electoral y buscando su espacio", ha expuesto.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha calificado de "intensísimo" el curso político que se cierra y ha indicado que "frente al ruido de UPN, PPN y Vox, el PSN está haciendo política útil y dando resultados". "Si se cumplen las previsiones de este jueves, que espero que sí, desde septiembre de 2025 esta Cámara habrá aprobado 23 leyes y un decreto foral legislativo", ha dicho, para precisar que "en el conjunto de toda la legislatura, desde septiembre del año 2023, estaremos en 60 leyes aprobadas y dos decretos legislativos a falta todavía de un último año".

A su juicio, "mientras ya vemos que unos han estado instalados en la bronca, en el insulto, en la querella, en las mentiras, la confrontación permanente..., nosotros hemos estado trabajando en sacar adelante leyes, acuerdos y medidas concretas que mejoran realmente la vida de la gente".

Unzu ha comentado que "a la vuelta del verano tenemos todavía por delante muy importantes retos". "Por nombrar alguna ley, tenemos por delante la ley foral de Salud, la de Industria, la de Despoblación, Universidades, la de Juventud...", ha expuesto.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado que el curso político que ahora termina ha sido "muy intenso", con "mucho trabajo en el Parlamento de Navarra". "Ha sido un curso político muy marcado por la comisión de investigación", ha afirmado, para señalar que también "se han debatido muchas iniciativas en esta institución" así como "leyes muy importantes en el ámbito de la educación, en desarrollo rural, en Hacienda y en políticas de vivienda, donde hemos conseguido grandes avances". Según ha dicho, "lamentablemente no han salido adelante otras como la proposición de ley que trajimos para un Salario Mínimo propio en Navarra".

Ha destacado Aznal que en este curso han firmado su tercer acuerdo presupuestario de la legislatura con el Gobierno de Navarra. "También se aprobó una ley de medidas fiscales con importantes novedades", ha indicado, para valorar la ponencia de la Lorafna, que "también está a punto de concluir", con la comparecencia el próximo viernes de la presidenta de Navarra, María Chivite.

La parlamentaria ha indicado que éste ha sido "un curso político más en el que afortunadamente la derecha no ha marcado la agenda política de Navarra y no ha conseguido los objetivos que se había fijado". "No lo han hecho ni en la comisión de investigación ni en ningún otro sitio", ha expuesto, para advertir de que "el último curso de esta legislatura se prevé también muy intenso". "Aunque algunos vendrán ya en septiembre en modo campaña, aquí llegarán importantísimos debates, la ley de Industria, la ley de Sanidad, la ley contra la Despoblación, la ley de Ordenación del Territorio, el Estatuto de la Función Pública..., muchas cosas y poco tiempo. Así que, en verano, nos tocará cargar las pilas y después afrontar el trabajo que tenemos por delante con energía renovada", ha dicho.