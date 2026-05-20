UPN dice que Navarra necesita 1.500 policías forales y apuesta por integrar en el 112 a Policía Nacional y Guardia Civil

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "lo que necesita Navarra y lo que necesitan los navarros y las navarras para tener seguridad son al menos 1.500 agentes de Policía Foral", y ha apostado por integrar a Policía Nacional y Guardia Civil en el propio 112 "para estar todos mucho mejor coordinados".

Así lo ha indicado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una jornada sobre seguridad ciudadana en la Comunidad foral dentro del foro de debate 'Acción Navarra', creado por la formación foralista para abordar "cuestiones que preocupan a la sociedad".

Ibarrola ha señalado que "en 10 años se han incrementado los problemas de inseguridad, los problemas de criminalidad en Navarra en un 49,5%, que es el doble de lo que se ha incrementado en la media de España, que ha sido un 21,5%". Es, según ha añadido, la segunda comunidad en la que más ha crecido la delincuencia en 10 años.

"Y sorprende mucho, y no se puede comprender, que con esta criminalidad que sigue aumentando, porque ha aumentado un 24% en el último año, tengamos cada vez menos agentes de Policía Foral, en este caso, para garantizar la seguridad de todos", ha subrayado.

Ha añadido Ibarrola que "no puedo comprender, y creo que los ciudadanos no pueden entender, cómo, teniendo la posibilidad de tener 1.200 agentes de Policía Foral, que es lo que acordó un gobierno de UPN allá por 2009, hoy son menos y vamos a terminar en el 2027 por debajo de 1.100".

"Lo que necesita Navarra y lo que necesitan los navarros y las navarras para tener seguridad son al menos 1.500 agentes de Policía Foral. Y eso es lo que vamos a defender desde UPN. Eso es lo que vamos a defender espero que dentro de un año, en cuanto podamos darle la vuelta a este gobierno", ha afirmado.

Además, "tenemos que ser capaces de coordinar mejor y de integrar todos los cuerpos policiales y todos los agentes". "Por eso también proponemos centralizar, un centro de mando siempre que se necesite e integrar Policía Nacional y Guardia Civil en el propio 112 para estar todos mucho mejor coordinados", ha manifestado.

En el foro también se abordan "otros problemas de seguridad, además de la seguridad ciudadana, que preocupan mucho a la sociedad navarra, como son los temas de acoso escolar o como son los nuevos delitos de ciberseguridad". "Contaremos para ello con expertos en la materia, pero desde UPN también vamos a apostar por un plan de prevención, un plan de ciberseguridad dirigido a los entornos escolares, a las empresas, a los ciudadanos en general", ha añadido.

A su juicio, "la seguridad de hoy en día, la seguridad del siglo XXI, no se puede afrontar con las herramientas del siglo pasado". "Por eso nosotros apostamos por adelantarnos a los problemas de seguridad, prevenir problemas de seguridad basada en los datos y una apuesta de inversiones, no solamente en recursos humanos, sino también tecnológicas y de herramientas que tengan nuestros agentes de policía y a nivel de tecnología para poder dar respuesta a una de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad navarra, como nos lo dijo en las propias encuestas que hace el propio Gobierno de Navarra", ha concluido.