UPN dice que Navarra va "tarde" para afrontar los aranceles de EEUU y el PSN pide "unidad política"

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPN ha afirmado este lunes que el Gobierno de Navarra va "tarde" en la adopción de medidas para afrontar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y ha considerado que la Comunidad foral "tiene que moverse", mientras que el PSN ha señalado que "se necesita unidad política y protección social" para afrontar el actual contexto.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su grupo había registrado una interpelación para su debate este jueves en el pleno del Parlamento sobre los aranceles pero ha lamentado que finalmente no será abordada esta semana, puesto que el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, tiene una reunión el mismo jueves con el Ministerio y el resto de Comunidades precisamente para abordar los aranceles. Esparza ha indicado que la interpelación podía haber sido respondida por otro miembro del Ejecutivo y ha considerado que "el Gobierno está ganando tiempo y está esperando órdenes de Madrid".

Frente a ello, ha afirmado que "lo que hace falta sería liderazgo desde Navarra". "Nosotros tenemos capacidad para tomar decisiones, Navarra tiene que moverse. Sabíamos hace ya semanas lo que iba a ocurrir. Hoy no tenemos un plan. Creo que vamos tarde. Se tendría que haber trabajado ya desde el punto de vista presupuestario. De nuevo la presidenta del Gobierno está desaparecida. Hace falta visión estratégica, hace falta planificar a corto, pero también a medio y largo plazo, y hacen falta políticas estructurales", ha asegurado.

Por otro lado, Javier Esparza ha criticado a Vox, señalando que "no se puede apoyar a Trump ni las políticas que está implantando, porque hacen un daño enorme al tejido económico de nuestra Comunidad". "Vox sigue apoyando a Donald Trump y esto hay que denunciarlo. Vox no puede legitimar a Trump ni sus políticas porque perjudican al conjunto de España y está perjudicando a la Comunidad foral de Navarra", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha defendido que "se necesita unidad política y protección social en un momento terrible para el conjunto del mundo, con ataques que están haciendo que muchas empresas se tambaleen, que muchas empresas tengan dificultades para continuar, y entendemos que la Unión Europea tiene que responder con contundencia, y que esa contundencia debe venir por la coordinación de las medidas por el conjunto de los países de la Unión Europea".

Tras ello, ha destacado "el liderazgo de Pedro Sánchez a la hora de implantar y de proponer medidas de ayuda y de acompañamiento a los sectores más afectados". "Está siendo punta de lanza para tomar medidas que beneficien al conjunto de la sociedad", ha señalado.

Alzórriz ha indicado que la presidenta del Gobierno de Navarra ha convocado una reunión con los consejeros de su gabinete para abordar este tema y el consejero Mikel Irujo acudirá a una reunión con el Ministerio, y "a partir de ahí tomar las medidas necesarias en beneficio del conjunto de la sociedad y los sectores más afectados". "Lo primero es escuchar, ver en qué situación estamos, y luego actuar con contundencia para que esos aranceles no afecten de manera mayoritaria a las empresas navarras", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "hay mucha gente que está muy preocupada porque la guerra comercial va a tener consecuencias también aquí, en Navarra", motivo por el que la formación abertzale preguntará el jueves al Gobierno foral "cuál es la estrategia que va a desarrollar para paliar los efectos que estos aranceles pueden tener en los sectores económicos afectados".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha considerado que la respuesta a los aranceles "tiene que ser común y trabajada en el contexto europeo" y en ese sentido, ha señalado que el consejero Mikel Irujo ha sido convocado para este jueves a una reunión en el Ministerio. "A partir de eso hemos registrado una pregunta para que cuando pueda el consejero nos hable de estas primeras reuniones en torno a las medidas y a las propuestas para combatir y para afrontar estos aranceles que van a afectar, sin duda alguna, a la economía navarra y, desde luego, al mercado global", ha señalado.

Además, también relacionado con los aranceles, Geroa Bai ha registrado una interpelación relativa a la situación del sector del vino, que "viene pasando dificultades en los últimos tiempos y este anuncio de aranceles no le hace ningún bien, pero también sabemos que desde el departamento hace tiempo que se viene examinando y conociendo esta materia".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que el consejero no estará el jueves en el pleno del Parlamento de Navarra y ha considerado que "el Gobierno elude cualquier tipo de explicación". "Mientras España mira a los aranceles, mientras la sociedad está pendiente de lo que pueda suceder, parece ser que el Gobierno de Navarra no lo toma como una cuestión de actualidad y es importante que el Gobierno dé la cara", ha afirmado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha explicado que el jueves su grupo preguntará al Gobierno en el pleno del Parlamento sobre la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, considerando que "van a afectar al conjunto de la economía mundial, al conjunto de la economía europea, al conjunto de la economía española y navarra". "Focalizamos esta pregunta en qué efectos van a tener estos aranceles en el sector primario de nuestra comunidad y, sobre todo, qué medidas y qué actuaciones de acompañamiento va a implementar el Gobierno de Navarra", ha explicado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que en "todo lo que sea dañar a España, lógicamente estamos en contra". "Sí nos preocupa el híbrido del presidente del Gobierno, que es un híbrido de Trump, Putin y Kim Jong-Un, el coreano del norte, y su pupila, presidenta Chivite, que están en periodo de liquidación y cierre de España y Navarra, y parecen esas tiendas que pone todo a cien", ha indicado.

Jiménez ha afirmado que "los aranceles, entrecomillados, de Europa, impuestos a los europeos, sí que nos importan, y mucho más, la pérdida de soberanía, alimentaria, energética, social y demográfica, en beneficio de terceros países".

Preguntado sobre el hecho de que Vox apoye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Emilio Jiménez ha señalado que "nosotros lo que no apoyamos es a Hamas, ni apoyamos a dictadores como los cubanos o venezolanos". "Al presidente Trump lo han votado los estadounidenses, pero todo lo que sea y que afecte negativamente a nuestra patria no nos parece bien. Lo que pasa es que en la política, tanto interior como exterior de Estados Unidos, no tenemos capacidad de maniobrar con ella", ha señalado.