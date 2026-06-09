UPN dice que la salida de la gerente de Atención Primaria confirma "el fracaso de la gestión sanitaria" del Gobierno

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

UPN ha afirmado este martes que la salida de la gerente de Atención Primaria "confirma el fracaso de la gestión sanitaria del Gobierno de Chivite durante la presente legislatura".

La formación foralista ha destacado en una nota que se trata de la segunda salida de un máximo responsable sanitario en tan solo ocho meses. "Primero fue cesado el gerente del Servicio Navarro de Salud y ahora sale la gerente de Atención Primaria. Sin embargo, lejos de solucionarse, los problemas no han dejado de incrementarse: las listas de espera se mantienen en cifras inaceptables, cada vez resulta más difícil obtener una cita en Atención Primaria y el malestar entre los profesionales sanitarios es cada vez mayor", ha señalado.

Desde UPN han considerado que esta situación pone de manifiesto la "incapacidad del Gobierno de Chivite para corregir el rumbo del sistema sanitario". "Resulta inaceptable que, mientras quienes ocupaban puestos clave de gestión van abandonando sus cargos, los problemas continúen agravándose sin que exista una respuesta eficaz por parte del Gobierno y sin que el consejero dimita o sea cesado", han manifestado.

Los foralistas han criticado además que, "ante cada problema que surge en la sanidad navarra, el consejero trate de atribuir las dificultades a factores externos, a problemas estructurales o a terceros". "Lo cierto es que los gerentes cambian, los profesionales denuncian una situación cada vez más complicada y los ciudadanos siguen encontrando dificultades para acceder al sistema sanitario. Resulta difícil entender que todos sean señalados como responsables de lo que ocurre en la sanidad navarra excepto quien la dirige", han afirmado.

Ante esta situación, UPN ha solicitado la comparecencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez, para que informe sobre "las circunstancias que han motivado la salida de la gerente de Atención Primaria y sobre la hoja de ruta del Departamento de Salud para la dirección, organización y mejora de la Atención Primaria durante el resto de la legislatura". "Hemos pedido explicaciones porque, tras la salida de la gerente, los navarros tienen derecho a saber qué piensa hacer el Gobierno para afrontar los problemas que siguen sin resolverse", ha señalado.

Por último, los foralistas han advertido de que "la cuestión es en qué estado va a dejar el Gobierno de Chivite la sanidad navarra al final de la legislatura y cuánto tiempo será necesario para recuperar el terreno perdido durante estos años". "Nos parece intolerable que, ante el evidente deterioro de la sanidad pública, el Gobierno siga sin asumir responsabilidades al más alto nivel político y sin ofrecer soluciones eficaces a los problemas que afectan cada día a pacientes y profesionales", han concluido.