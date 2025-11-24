UPN dice que la situación de Chivite es "insostenible" y el PSN descarta elecciones anticipadas

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de UPN Cristina López ha afirmado este lunes que la situación de la presidenta de Navarra, María Chivite, es "insostenible" tras el último informe de la UCO de la Guardia Civil que plantea al juez incorporar la obra de Belate a la causa en investigación, mientras que la portavoz parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, ha descartado elecciones anticipadas en Navarra y ha insistido en que "no hay atisbo de corrupción".

La Junta de Portavoces del Parlamento foral ha rechazado este lunes una declaración institucional presentada por el PPN que pedía la dimisión de Chivite y la convocatoria de elecciones. Han votado a favor de la propuesta UPN, PPN y Vox, mientras que han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, la parlamentaria de UPN ha destacado que el último informe de la UCO da "credibilidad" a la denuncia que presentó la formación regionalista sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de Belate y ha señalado que la propia UCO también plantea ampliar las indagatorias sobre el resto de adjudicaciones a la UTE Acciona-Servinabar en Navarra.

Además, se ha referido a la información publicada este fin de semana por El Español, que apunta a que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió en un caserío con el máximo responsable de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para negociar la moción de censura del año 2018 que desbancó a Mariano Rajoy del Gobierno. Cristina López ha asegurado que "a la trama corrupta le iba a permitir saltar de Navarra a Madrid, introducirse en el Gobierno de España, y así poder seguir cobrando mordidas de adjudicaciones públicas".

López ha criticado que Sánchez se reuniera "a escondidas y sin ningún tipo de escrúpulos con el mismo Otegi". "Ahora parece que Otegi y Bildu no quieren que les salpique la corrupción, pero ya es tarde. Otegi pactó con ellos y hoy les está defendiendo en las comisiones de investigación y en los Parlamentos. La situación de María Chivite es insostenible. El Gobierno de Navarra se ha convertido en un gabinete de crisis permanente y así es imposible que esté centrado en gobernar y en solucionar los problemas de los ciudadanos", ha indicado.

López ha considerado que "no se debería agotar la legislatura" y ha afirmado que Chivite debería "dimitir, al menos por las responsabilidades políticas que tiene". "Las judiciales ya se dirimirán. Las responsabilidades políticas las tiene, y debería dimitir y convocar elecciones. Otra cosa es lo que haga", ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "en este Gobierno no ha habido ni atisbo de corrupción" y ha defendido "la ética política como un compromiso irrenunciable". "No nos vamos a cansar de decir que nos repugna cualquier comportamiento de un cargo público, sea quien esa, para enriquecerse de forma ilícita", ha señalado.

En relación con la declaración del PPN, Unzu ha pedido a los 'populares' que "dejen de parapetarse en comunicados vacíos" y les ha animado a que presenten una moción de censura, "si son capaces de presentar los votos necesarios". Además, ha definido al PP como "el partido más corrupto de Europa" y ha señalado que "de coherencia anda más bien escaso".

Ainhoa Unzu ha descartado "obviamente" que pueda haber un adelanto electoral en Navarra y ha afirmado que UPN, PPN y Vox "están insistiendo en un relato que es absolutamente falso". "¿Cómo vamos a entrar en ese relato falso?", ha planteado.

Respecto a la información de El Español, la portavoz del PSN ha afirmado que "el Partido Socialista de Navarra tiene hoy y desde que ETA desapareció relaciones normalizadas con todas las fuerzas políticas democráticas que tienen representación ciudadana, porque precisamente es por eso por lo que hemos luchado siempre los demócratas, por la paz y la libertad, y porque eso además lo que hace es permitir el espacio de entendimiento entre diferentes y lograr así más convivencia y más progreso".

Unzu ha asegurado que "los acuerdos alcanzados en el PSN con cualquier fuerza política democrática siempre ha tenido varias premisas: la ausencia total de violencia, el respeto a la configuración institucional de Navarra como Comunidad foral y las políticas de progreso para las personas". "Y no sé si saben lo que nunca jamás ha hecho el PSN. Nunca jamás ha hecho lo que hicieron UPN y el PP entre los años 1993 y 1994, cuando intentaban pactar, dialogando varias veces, sentados en la misma mesa, con Herri Batasuna unos presupuestos justo a la vez que más estaba matando la banda terrorista ETA. Entre reunión y reunión, la banda terrorista ETA mató nada más y nada menos que a 22 personas", ha asegurado.

EH BILDU DESMIENTE LAS INFORMACIONES

Respecto a esta información sobre reuniones entre Sánchez y Otegi en un caserío, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que en la formación abertzale "somos gente seria y frente a las noticias o falsedades que pueda publicar El Español, credibilidad cero". "Es totalmente falso", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha reconocido "preocupación" por el contenido del último informe de la UCO y ha mostrado "una posición clara en contra de cualquier caso de corrupción, pero también con una posición rigurosa en torno a los trabajos, primero, de la comisión de investigación y, segundo, de las investigaciones policiales y judiciales, que se vayan llevando con total normalidad". "Mientras tanto, tenemos mucha tarea pendiente, retos y cuestiones que afrontar, como las medidas fiscales, presupuestos y todo lo que ello implica", ha señalado.

Preguntado sobre si cree que se podrá completar la legislatura, Azcona ha respondido que "lo que sabemos es que tenemos que sacar adelante, y en eso estamos trabajando ahora, unos Presupuestos que dan cobertura a todo el año 2026". "Nos vamos a centrar en los retos y en las cuestiones que hay que sacar adelante para dar respuesta a los retos y también a los problemas que existen en la sociedad", ha señalado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "el Partido Socialista está acorralado por la corrupción, tocado y hundido en la miseria moral y ética de mantener un Gobierno por mantener el poder, dando la espalda a los ciudadanos navarros". "Lo único que le queda a Chivite es resistir en el poder, porque las circunstancias son complicadas", ha asegurado.

García ha señalado que, "mientras tanto, los problemas de los navarros persisten, se incrementan, y los socios del Gobierno, oír y ver, pero sobre todo tapar, porque son los principales interesados". "Más Chivite, más nacionalismo, y eso es lo que sujeta a los socios", ha asegurado. Tras ello, el portavoz del PPN ha pedido la convocatoria "urgente" de elecciones.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha insistido en la dimisión de María Chivite y la convocatoria de elecciones tras las informaciones sobre "los pactos secretos de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en un caserío vasco en 2018, mediados por Santos Cerdán y Antxon Alonso, y que facilitaron la moción de censura a Rajoy".

Para Emilio Jiménez, "en Navarra esta responsabilidad recae directamente sobre María Chivite, quien accedió a la presidencia en 2019 gracias a la abstención de Bildu, a cambio de concesiones como el proyecto Mina Muga y nombramientos en ministerios". "Chivite es la marioneta de este pacto infame, gobernando gracias a traidores que honran a etarras y pisotean la memoria de las víctimas y la dignidad navarra. Pactarían con el mismísimo diablo si se les pusiera delante", ha añadido el portavoz de Vox.