UPN emplaza a todos los grupos a condenar la agresión de Berriozar y respaldar a las víctimas

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha registrado una propuesta de declaración institucional en el Parlamento de Navarra para emplazar a todos los grupos a "condenar de forma expresa la violenta agresión ocurrida el pasado domingo en Berriozar, cuando un grupo de encapuchados, armados con palos y barras de hierro, atacó a varias personas que animaban a la selección española en la final del Mundial de fútbol".

Desde la formación foralista, que ha anunciado que también ha registrado la misma declaración en el Ayuntamiento de Berriozar, han considerado que “el único interés criminal que movió a los asaltantes al parecer fue que no soportaban que las víctimas fuesen seguidores del equipo español al igual que miles de ciudadanos de Navarra y el resto de España”.

Por este motivo, la declaración presentada por UPN propone en primer lugar "la condena enérgica del ataque violento, un atentado a los derechos humanos y una violación de los pilares principales de la convivencia pacífica”.

Asimismo, la propuesta de UPN transmite "la solidaridad y el apoyo a las víctimas de la agresión", y expresa su "esperanza en la pronta recuperación de las personas heridas".

Además de manifestar el deseo de que los autores de la agresión sean identificados y detenidos, y de reiterar el "rechazo a todo tipo de agresión nacida del odio", los foralistas han puesto el foco "de manera especial en la izquierda abertzale, representada en el Parlamento Foral a través de EH Bildu", a la que ha emplazado “a asumir su responsabilidad respecto de estos actos de intolerancia por pretender imponer su pensamiento político por encima de la libertad individual de cada persona”.

El sexto y último punto de la declaración propone que la Cámara felicite a la selección española de fútbol por su triunfo y se sume "a la alegría compartida de la inmensa mayoría de ciudadanos de Navarra y el resto de España". “Es intolerable que apoyar a la selección española siga conllevando convertirse en objetivo de los mismos de siempre”, ha señalado UPN, que ha considerado que "hechos de esta gravedad deben recibir la condena inequívoca de cualquier partido que se considere democrático".

Por ello, UPN ha defendido que mediante esta votación “mañana podremos comprobar qué grupos están verdaderamente del lado de las víctimas y de la libertad, y cuáles vuelven a optar por el silencio, la equidistancia o la justificación cuando la violencia se dirige contra quienes no piensan como ellos”.

Los foralistas han concluido señalando que “si EH Bildu vuelve a retratarse no condenando una agresión de este tipo, demostrará una vez más que se sitúa fuera de los consensos democráticos más básicos”, y se han preguntado “hasta cuándo el PSN seguirá considerando un socio político válido a quien ni siquiera es capaz de condenar una agresión de esta gravedad".