UPN exige al consejero de Salud que no cierre las urgencias rurales nocturnas de Fustiñana

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

UPN ha exigido al consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, que no cierre el servicio de urgencias rurales en horario nocturno del centro de salud de Fustiñana.

Los foralistas se han manifestado así tras haber recibido, han dicho, informaciones sobre decisiones relacionadas con la dotación de personal que apuntan en esa dirección. La decisión afectaría a 3.656 vecinos de las localidades de Fustiñana y Cabanillas que acuden a ese centro de salud en caso de urgencia, han precisado.

Desde UPN han recordado en una nota que "hace unos meses ya denunciamos públicamente la intención del departamento de Salud de cerrar 11 puntos de atención continuada y urgente en Navarra, entre ellos el de Fustiñana". "En aquel momento, la movilización ciudadana y la presión ejercida por UPN desde el Parlamento, lograron que el consejero rectificara públicamente y desistiera de aquel planteamiento", han señalado.

"Ahora vuelven a aparecer informaciones sobre el futuro de las urgencias rurales de Fustiñana y creemos que la ciudadanía merece una respuesta clara. Lo que exigimos al consejero es transparencia y que diga sin ambigüedades si tiene previsto cerrar este servicio durante las noches", han afirmado.

Los regionalistas han destacado que "la atención urgente en el ámbito rural resulta fundamental para garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad pública con independencia del lugar de residencia". Asimismo, han subrayado que "cualquier reducción de servicios en Fustiñana supondría un nuevo paso en el debilitamiento de la sanidad rural en nuestra Comunidad foral".

"Los ciudadanos que acuden a las urgencias del centro de salud de Fustiñana tienen exactamente el mismo derecho a disponer de una atención sanitaria accesible y de calidad que quienes viven en las zonas urbanas", han indicado.