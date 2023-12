UPN justifica la suspensión del pleno del Ayuntamiento de Pamplona en la retirada de propuestas de la oposición

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPN ha asegurado que "se ha visto obligado" a suspender el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, previsto para este jueves por la tarde, "ante la retirada de todas las declaraciones conjuntas de los grupos EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin".

La formación regionalista ha explicado en un comunicado que, este miércoles, "los grupos de la oposición enviaron un correo electrónico anunciando su decisión" de retirar sus declaraciones conjuntas en la Comisión de Urbanismo y el Pleno.

Ante esta situación, UPN ha decidido cancelar el Pleno, ya que "no tenía sentido su celebración". "En lo relativo al resto de puntos del orden día, no procede iniciar ningún procedimiento cuando en dos semanas va a haber un nuevo equipo de Gobierno que va a tomar otras decisiones para Pamplona", ha afirmado la formación regionalista, en referencia a la moción de censura presentada por EH Bildu con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. "Además, en el caso de que hubiera algo que debatir, ya sabemos cuál sería la respuesta de la coordinadora del no", ha añadido.

Por otro lado, en relación con la toma de posesión del nuevo concejal del PSN, Tomás Rodríguez, en sustitución de Elma Saiz, que dejó su cargo como concejal tras ser nombrada ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el partido regionalista ha confirmado que se ha convocado un Pleno Extraordinario previo a la moción de censura del día 28 de diciembre.

"No sólo se va a hacer valer su derecho de ser concejal en el Ayuntamiento. También va a tener que retratarse. No le vamos a privar de la responsabilidad que supone hacer alcalde de Pamplona a Joseba Asirón", ha destacado.