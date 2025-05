UPN de Pamplona exige a Asiron que "reponga de forma inmediata el servicio de bicis de alquiler"

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha reclamado este miércoles al alcalde, Joseba Asiron, "que reponga de manera inmediata, y con plenas garantías, el servicio municipal de alquiler de bicis, que lleva 40 días prácticamente paralizado".

Así, UPN ha explicado que "desde el día 5 de abril solo hay disponibles para toda la ciudad alrededor de 50 de las más de 600 bicicletas que había hasta esa fecha, con lo que es casi imposible acceder a una de ellas". "¿Dónde está el resto? ¿Por qué han desaparecido?", se ha preguntado.

En un comunicado, el grupo regionalista ha indicado que "el día 3 de abril la empresa adjudicataria del servicio, Ride On, anunció que a partir del día 5 de ese mes suspendía el servicio al no poder asumir los costes del sistema". "Pese a un preacuerdo con el Ayuntamiento, el servicio pasó a mínimos desde esa fecha y el día 16 de abril el equipo de gobierno anunció un buenísimo acuerdo por el cual el Ayuntamiento iba a pagar 800.000 euros para conservar el servicio", ha señalado, para añadir que "desde entonces no ha habido ninguna mejora y seguimos sin ver en la calle las más de 500 bicis que han desaparecido".

UPN ha comentado que no entiende "por qué llevamos 40 días sin bicis". "Nos vendieron que todo estaba solucionado y la realidad es totalmente opuesta, ya que el sistema funciona peor que nunca. El equipo dice que en breve estará a pleno rendimiento el servicio, pero van pasando los días y no vemos ninguna mejora. Algo nos están ocultando", ha afirmado.

Por ello, desde el grupo municipal han vuelto a criticar a Asiron por "haber dejado en coma un servicio que funcionaba correctamente y que estaba muy bien valorado por los ciudadanos". "Su mala gestión ha provocado que llevemos casi mes y medio sin apenas bicis en nuestra ciudad. Justo, en una de las épocas en las que más se usan", ha manifestado.