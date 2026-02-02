UPN Pamplona pide "explicaciones" al equipo de Gobierno ante la "falta" de bicis eléctricas y su estado de mantenimiento

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Aitor Silgado - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Aitor Silgado ha afirmado que el grupo municipal pedirá en la Comisión de Urbanismo del Consistorio este miércoles "explicaciones" al equipo de Gobierno sobre la "falta" de bicicletas eléctricas de alquiler y las "quejas" de los usuarios por su estado de mantenimiento.

"El servicio cuenta con 640 bicicletas, y de forma continua, de forma permanente, más de 500, más de 550 incluso, no están disponibles. No sabemos dónde están, no sabemos si el problema es por falta de personal de la empresa, no sabemos si es que no están en condiciones óptimas para salir, y de ahí que presentemos una declaración que viene de una suma de quejas hechas por la ciudadanía y también por nosotros, como grupo político", ha manifestado.

En una rueda de prensa, Silgado ha criticado que "este mismo año, el equipo de EH Bildu asumió" este servicio con el objetivo de darle "estabilidad, garantizar su prestación y permitir su comarcalización". Sin embargo, "la realidad es que el servicio actualmente está en peor estado, las quejas de la ciudadanía son recurrentes y no hay bicis disponibles".

Según ha explicado, este mismo lunes "en barrios como Mendillorri y Erripagaña hay cero bicis disponibles". "En Soto de Lezkairu hay cero bicis disponibles. En el Casco Viejo y en los Ensanches, donde más estaciones hay, solo hay cinco bicis disponibles. En Ermitagaña, Mendebaldea, Txantrea o Rochapea solo hay dos bicis disponibles en cada uno, y en Buztintxuri solo hay una", ha relatado.

Para "evitar que puedan tomarse estos datos como algo sesgado y aprovechando ciertos momentos puntuales", ha explicado que han recabado información de "diferentes momentos en diferentes días y horas" que "demuestra que en muchas de las estaciones no hay bicis y el servicio no está siendo operativo".

Este fin de semana, ha dicho, de las 640 bicis de las que dispone el Ayuntamiento de Pamplona, "en el mejor de los casos, únicamente hay disponibles 97, lo que supone un 15% de las bicis, y en otros momentos", como puede ser ayer domingo hacia las 21 horas, "únicamente 67 bicis, un 10,47%, estaban disponibles".

"Esto va en contra de una apuesta por un servicio sostenible, una movilidad alternativa para los vecinos y las vecinas de Pamplona, un servicio que se impulsó desde el gobierno de UPN y que hemos visto como con el equipo de Asiron no deja de ir peor", ha indicado. Por otro lado, ha señalado que "a la falta de bicicletas se suman las recurrentes quejas del mantenimiento y del servicio que dan tanto las bicicletas como el sistema operativo".

Por ello, UPN pedirá esta semana "explicaciones" al equipo de gobierno, porque "la realidad es que hay una desinformación total para los usuarios y también para los grupos de la oposición". En su declaración, UPN instará al equipo de gobierno a que "dé cuenta del estado de las bicicletas eléctricas de alquiler y que nos den las explicaciones pertinentes relacionadas a la falta de bicicletas disponibles".

"También, recogiendo las numerosas quejas que hay del estado de mantenimiento y de los problemas técnicos que están dando, vamos a instar al equipo de gobierno a revisar las condiciones de prestación del servicio, los protocolos de mantenimiento, el control técnico de las bicicletas y el funcionamiento de las bases", ha añadido.

Por último, ha dicho, "exigimos al equipo de gobierno adoptar las medidas necesarias para restablecer el número de bicicletas disponibles de manera inmediata".

En respuesta a los medios de comunicación sobre si lo atribuyen a una mala gestión por parte de la empresa adjudicataria, Silgado ha señalado que "no podemos afirmar que sea ese el problema". "Lo que sí afirmamos es que desde el mes de abril, en el que el Ayuntamiento de Pamplona adquirió la totalidad de las bicicletas y en el momento en el que el equipo de gobierno dijo que ahora iban a funcionar de verdad bien, que el funcionamiento iba a ser a partir de ahora estable, según Abaurrea vemos que no funciona, que funciona peor, muchísimo peor de lo que funcionaba", ha manifestado.

En este sentido, el concejal ha añadido que "veremos de qué forma imaginativa ahora el señor Abaurrea o cualquiera del equipo de gobierno será capaz de responsabilizar a UPN, como hacen siempre para cualquier problema, de que las bicicletas no funcionen dos años después de que han tomado ya el gobierno de este ayuntamiento".

También ha calificado de "sorprendente" que el equipo de gobierno haya "anunciado la adquisición de otras 400 bicicletas para la comercialización del servicio, cuando con los datos en la mano vemos que son incapaces de asegurar el buen funcionamiento del uso para la ciudad de Pamplona". "Si esto lo extendemos a toda la Comarca de Pamplona, pues no sabemos cómo puede funcionar esto correctamente. Y cómo esta situación puede incentivar definitivamente al resto de ayuntamientos a unirse a Pamplona o unirse a este servicio de bicicletas, a un servicio que no está funcionando correctamente", ha comentado.