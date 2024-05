UPN de Pamplona rechaza que "Asiron ha sacado el hacha también en Sarasate y ya no le preocupa cortar árboles"

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este jueves que el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, "ha sacado el hacha también en el Paseo de Sarasate y ya no le preocupa cortar árboles".

En un comunicado, los regionalistas han "afeado" a EH Bildu y a sus socios de gobierno por "estar redactando un pliego para el concurso del proyecto de reurbanización del Paseo Sarasate en el que dejan de lado sus dos premisas y promesas incuestionables: la no tala de los árboles y la plataforma única". "De hecho, esta última fue su principal argumento para bloquear este proyecto y que no lo pudiera ejecutar UPN", ha indicado.

Para el grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, es una "auténtica vergüenza y una tomadura de pelo que ahora EH Bildu no obligue a cumplir lo que siempre ha defendido". "¿Por qué no exigen lo que nos exigían a nosotros? ¿Por qué no obligan a que el proyecto sea en plataforma única y conservando todos los árboles? Ya sabemos los motivos, porque es imposible ejecutarlo sin desniveles, rampas o escaleras y manteniendo todo el arbolado, tal y como nosotros hemos defendido siempre. Y lo hemos defendido porque así nos lo han indicado en todo momento los técnicos", ha dicho.

Así, ha explicado que, según el borrador de pliego en el que se ha trabajado, "en ningún momento aparece como obligatoria la plataforma única o la no tala de árboles". "Hablan de tender a que la zona sea accesible y a evitar la tala, pero no es de obligado cumplimiento, que es lo que dijeron que iba a ser", ha comentado el grupo municipal de UPN, que ve "intolerable que ahora valga lo que no valía para nosotros; todo era una estrategia política para que no fuera un logro de UPN". "¿Esto es pensar en Pamplona y en sus ciudadanos? Han bloqueado un proyecto por pura estrategia partidista. Hemos perdido tres años por su hipocresía", ha afirmado.

"NUEVO CONCURSO QUE CUESTA 650.000 EUROS A TODOS LOS PAMPLONESES"

De hecho, han añadido los regionalistas, "EH Bildu y sus socios trataron de imponernos a nosotros de manera ilegal el proyecto ZIP, uno de los tres ganadores del concurso de ideas de 2019, para el que querían que diésemos 50.000 euros a dedo". "Es decir, querían que prevaricásemos. Ellos ahora no se lo dan a ese proyecto y licitan un nuevo concurso que nos va a costar 650.000 euros a todos los pamploneses. Y para más inri, lo hacen dos meses después de la fecha que anunciaron, que iba ser marzo", han censurado.

Para el grupo regionalista, "lo más lógico sería aprovechar el proyecto ya existente, redactado por los técnicos municipales, y adaptarlo, si es necesario, a nuevos requerimientos". "Pero no, prefiere volver a gastar el dinero de todos los ciudadanos para volver prácticamente a la casilla de salida. Y encima, saltándose el señor Asiron lo que tanto ha dicho, que sería un proyecto en plataforma única y respetando los árboles", ha criticado.

Además, han recordado desde la formación regionalista "la reciente tala masiva de árboles en la Cuesta de Beloso, que ha demostrado que a Asiron no le preocupan los árboles". "Solo le ha preocupado, hasta llegar a la Alcaldía, bloquear todo lo que oliese a UPN. Ya hace unas semanas UPN dejó entrever sus dudas respecto a la licitación del concurso, exigiendo a Bildu que no mintiera a los ciudadanos. Pues bien, está claro que nos han mentido a todos y que se han dedicado a bloquear por sistema. Nos han hecho perder el tiempo a todos. Es vergonzoso", han concluido.