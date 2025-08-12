UPN pide a Chivite que "reconozca su fracaso en materia de gestión sanitaria y dé un giro radical"

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha pedido a la presidenta de Navarra, María Chivite, que "reconozca su fracaso en materia de gestión sanitaria y dé un giro radical a sus políticas".

Así se ha manifestado este martes el partido foralista, en una nota de prensa, "tras conocer la subida registrada en las listas de espera en el mes de julio, tanto en primera consulta como en operaciones quirúrgicas".

Para UPN "es intolerable que, pese a que en los dos últimos meses Salud ha dejado de contar a los pacientes de varias especialidades que están esperando a ser atendidos, todavía hay más de 62.000 personas aguardando una consulta y más de 10.000 para cirugía".

"Se nos acaban ya las palabras ante tanta incapacidad del Gobierno de Chivite. Pero lo peor es que esa incapacidad la sufren los ciudadanos todos los días", han añadido.

En concreto, las listas de espera de primera consulta "se han incrementado en 2.542 personas en el mes de julio y se sitúan en 62.375 pacientes, y también lo han hecho el número de días que esperan de media a ser atendidos por un especialista, que ha pasado de 75 a 78 días".

En cuanto a las operaciones, "a finales de julio había 10.067 personas esperando, 249 más que el mes anterior, con una demora media de 79 días hábiles para ser intervenidos, es decir, 12 días más de incremento en un solo mes".

Para el partido regionalista, "es especialmente alarmante la subida que han experimentado en el último mes especialidades como oncología, que ha crecido un 46,7%, ginecología y obstetricia, con un aumento del número de pacientes de 43,8%, u oftalmología, con una subida del 22,3%". "También registran incrementos muy importantes otras como digestivo o traumatología", han señalado.

"No se puede hacer peor que como lo está haciendo este Gobierno", han criticado, tras subrayar que "no podemos olvidar que disponen del mayor presupuesto de la historia, gracias en buena parte a los impuestos que pagan los ciudadanos".