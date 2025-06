UPN pide constituir un gabinete de crisis ante la huelga de transporte público y la proximidad de los Sanfermines

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

UPN ha pedido en la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la constitución, "con carácter de urgencia", de un gabinete de crisis con los alcaldes de los distintos ayuntamientos afectados para "analizar en profundidad la situación que puede derivar de la huelga de transporte público, convocada para el 1 de julio, y para paliar las consecuencias que, de no desconvocarse, esta puede tener en el desarrollo de las fiestas de San Fermín".

"Es algo que ya se hizo en la anterior huelga y que no entendemos que no se haya hecho ante esta situación, que consideramos más grave dadas las fechas en las que se produce. En vez de esto, las declaraciones del presidente de la MCP, llamando al acuerdo o a la responsabilidad entre el comité de empresa y TCC, no aportan ninguna tranquilidad", han apuntado desde UPN en una nota de prensa.

De igual manera, la formación foralista ha señalado que "los ayuntamientos afectados, y en especial Pamplona, no pueden esperar de brazos cruzados a que llegue una solución que, de no darse, derivaría en una situación caótica en San Fermín, afectando a cientos de miles de ciudadanos".

"Por eso resulta sorprendente que Asiron no haya dicho nada al respecto. Es incomprensible que, tratándose de un asunto tan crucial, ni siquiera se haya dignado a intervenir en la Asamblea", han valorado desde UPN.

En este sentido, los foralistas han resaltado la "importancia" del servicio de Transporte Urbano Comarcal "no solo en la movilidad, sino también en otros aspectos como la seguridad ciudadana", por lo que esperan que "mediante el trabajo de todos los agentes implicados, se pueda llegar a un acuerdo que sea acorde con los intereses de todas las partes, de forma que la población no se vea afectada durante las fiestas de San Fermín".