UPN pide al Gobierno foral que "dé la cara" por los fallos en las pulseras de protección a mujeres

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha reclamado este lunes al Gobierno de Navarra que "abandone el oscurantismo" en relación con los fallos de las pulseras de protección a las mujeres víctimas de violencia de género y "dé la cara y explique qué sabía y qué ha hecho desde que tuvo conocimiento de los fallos de estas pulseras".

Tras conocerse que la Policía Foral registró a lo largo de 2024 una media de una incidencia al día en relación a estos dispositivos, San Martín ha indicado, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que "tanto el Gobierno como el Ministerio de Igualdad han actuado con irresponsabilidad y con falta de transparencia de forma alarmante". "Recordemos que la ministra, la señora Redondo, que por cierto fue reprobada por el Congreso de los Diputados, llegó a decir que todo eran bulos. Bueno, pues hoy se sabe que no todo eran bulos", ha indicado.

La parlamentaria foral ha explicado que UPN ha exigido en Navarra "información y respuesta sobre el impacto que este fallo ha tenido en las mujeres navarras, mediante distintas iniciativas que hemos llevado a cabo". "El viernes pasado, después de mandarnos tarde y de manera parcial e incompleta la información que habíamos solicitado, y tras advertirnos el vicepresidente Taberna de que era una información sensible, nos sorprendió horas después con una nota de prensa en la que utilizaba esa misma información sensible, enmascarada con un titular que lo único que pretendía era desviar la atención del problema real, que son los fallos en las pulseras telemáticas", ha criticado.

San Martín ha indicado que la información que han recibido es "parcial, porque tal y como reconoce el Gobierno de Navarra, son solo datos de la Policía Foral y únicamente del 2024". "Ellos mismos reconocen que no reflejan el conjunto de las incidencias del sistema", ha señalado.

Además, ha indicado que faltan por conocer los datos relativos a 2025, "saber cuántas mujeres han sido afectadas por esas incidencias, un número que ya solo el de la Policía Foral de 2024 suma 384 incidencias, lo que nos parece estremecedor". "Hemos presentado una reclamación formal en la Mesa, que ha sido aprobada, para exigir toda la información que nos falta. Exigimos al Gobierno de Navarra que abandone el oscurantismo en este tema, que dé la cara, y que explique qué sabía y qué ha hecho desde que tuvo conocimiento de los fallos de estas pulseras", ha señalado.

San Martín ha afirmado que "nos consta, y así lo trasladó también el Gobierno en su nota de prensa, que en febrero de este mismo año en uno de los equipos de atención integral de violencia se recibieron avisos de seis mujeres". "No sabemos nada de los equipos restantes. Queremos conocer qué hizo el Gobierno una vez que tenía esta información de esas seis mujeres, si se preocupó por preguntar al resto de los equipos, si eran las únicas, si había más y qué hizo a partir de ese momento", ha expuesto.

A continuación, la parlamentaria foral ha criticado que "con todo esto encima de la mesa, tenemos que escuchar a la delegada del Gobierno acusándonos de utilizar políticamente este asunto". "Desde UPN lo decimos alto y claro, los únicos que han instrumentalizado este problema han sido quienes lo han negado, quienes han hablado de bulos y quienes ahora intentan esconder la verdad", ha criticado.

Así, San Martín ha afirmado que "ya vale de intentar callarnos con este tipo de acusaciones cuando no les gusta que denunciemos un tema". "Ya es suficiente. Cuando un sistema que protege a las mujeres de violencia de género falla, lo mínimo es exigir explicaciones, lo mínimo es transparencia. Convertir esa exigencia en un ataque político es lo que verdaderamente banaliza el problema. Si el Gobierno, tanto en Madrid como en Navarra, verdaderamente, hubiera sido claro y responsable desde el principio, no tendríamos que haber reclamado absolutamente nada, pero es que no lo han sido. Y ya evidentemente pedir responsabilidades políticas ni lo nombramos", ha señalado.