UPN pide al Gobierno foral que ponga en marcha ayudas frente a la pobreza energética

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de UPN Raquel Garbayo ha pedido al Gobierno de Navarra que ponga en marcha ayudas que beneficien a la personas más vulnerables frente a la pobreza energética.

Raquel Garbayo ha destacado en una rueda de prensa el incremento en el último año en el precio de la luz o de la cesta de la compra, o la subida del Euribor, y ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no ha hecho nada" ante ello.

La parlamentaria regionalista ha explicado que en marzo de 2022 se aprobó la ley foral de Cambio Climático y Transición Energética, que contemplaba en el plazo de un año un desarrollo reglamentario para establecer mecanismos de compensación a la ciudadanía vulnerable ante la pobreza energética. "Han pasado 18 meses y seguimos sin ningún tipo de regulación", ha censurado.

En ese sentido, Raquel Garbayo ha explicado que, "cuando le hemos preguntado a la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, se ha escudado en que debía alcanzarse un acuerdo con el Gobierno de España para modificar algunos artículos que no se veían claros en esa ley". "Esto supone una autentica irresponsabilidad. ¿Qué le va a decir a las personas que no pueden poner la calefacción en sus casas? ¿Que no se ha hecho por una cuestión formal? ¿Qué les va a decir un Gobierno que se hace llamar progresista y que les está dejando en la estacada?", ha planteado.

Además, la parlamentaria foral ha explicado que el pasado mes de enero se alcanzó un acuerdo en la Junta de Cooperación entre Navarra y el Estado respecto a los artículos que se debían modificar de la ley. "Han pasado 265 días desde aquel acuerdo y el Gobierno de Chivite no ha movido ni un solo dedo para corregir la ley y desarrollarla", ha subrayado.

Por ello, ha exigido al Gobierno de Navarra que presente en el Parlamento "la modificación de la ley de Cambio Climático en los términos que acordó la Junta de Cooperación" y ha destacado que "no hay motivos" para retrasar estos cambios.

Además, ha reclamado al Ejecutivo foral que "se ponga a desarrollar esos mecanismos de compensación para familias y personas vulnerables en pobreza energética" sin necesidad de esperar a la modificación de la ley en el Parlamento. "Hace meses que deberían estar trabajando para ello", ha dicho, asegurando que UPN no va a "cejar en el empeño de que se tenga la lucha contra la pobreza energética en el punto de mira" de la acción política.