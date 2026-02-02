UPN pone en marcha el proceso para la elección de candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha acordado en una reunión mantenida este lunes por la tarde poner en marcha el procedimiento recogido en sus estatutos para elegir al candidato del partido a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales.

El calendario para la elección del cabeza de lista de la formación foralista se abrirá este martes, 3 de febrero, a las 10 horas, con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas, según ha informado UPN en una nota. Dicho plazo concluirá el siguiente martes, 10 de febrero, a las 18 horas.

Esa misma semana, el viernes 13 de febrero, UPN reunirá a su Consejo Político a las 19 horas para proceder a la elección del que será su candidato para presidir el Gobierno de Navarra a partir de las próximas elecciones.