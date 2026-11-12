UPN-PP destaca que "empieza la cuenta atrás para acabar con el 'sanchismo" y llama a "votar con responsabilidad"

Acto de inicio de la campaña electoral de la coalición UPN-PP. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición formada por UPN y PP ha dado inicio este jueves por la tarde a la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre destacando que "empieza la cuenta atrás para acabar con el 'sanchismo" y llamando a "votar con responsabilidad".

El acto se ha desarrollado en los porches de la Plaza del Castillo de Pamplona y ha contado con la presencia de los candidatos de la coalición al Congreso Leticia San Martín, Sergio Sayas y Carmen Alba, y al Senado, Javier Esparza, Maribel García Malo y Miguel Aguirre. También han estado presentes representantes de ambos partidos, entre ellos la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola.

La número uno al Congreso, Leticia San Martín, ha afirmado que "si algo nos ha enseñado la historia es que nada es para siempre" y ha asegurado que "hoy es la cuenta atrás para acabar de una vez por todas con el 'sanchismo". Un momento que "dejará atrás una etapa política nefasta para nuestro país y para Navarra y que dará comienzo a una nueva etapa en la que recuperaremos la confianza en las instituciones" y en la que "gobernar significará dar la cara, asumir responsabilidades, cumplir con la palabra y demostrar con hechos que las cosas se pueden hacer de otra manera".

La regionalista ha recordado que este viernes visitará Pamplona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y dice que viene a poner en valor el modelo de María Chivite". Un modelo, ha criticado, "que ha permitido que se siga humillando a las víctimas del terrorismo, que paguemos más impuestos que nunca", "que nos ha traído las colas en los centros de salud", "que ha reducido drásticamente las oportunidades de tener una vivienda y que ha situado a Navarra a la cabeza del incremento de la criminalidad del país". Un modelo, ha añadido, "basado en las cesiones permanentes a Bildu con el único objetivo de mantenerse un día más en el poder".

No obstante, ha destacado que, en esta ocasión, no participarán en la campaña electoral del PSOE Zapatero, Santos Cerdán, Koldo García ni José Luis Ábalos, quienes, ha remarcado, "forman también parte del modelo de María Chivite, por mucho que ella ahora reniegue de todos ellos" y de un PSOE "acorralado por casos de corrupción". En este sentido, ha señalado que este jueves "tenemos imputado al delegado del Gobierno en Ceuta, la UCO detecta irregularidades en las donaciones del PSOE y ha registrado el Ministerio de Igualdad por posibles irregularidades en la compra de las pulseras antimaltrato".

Frente a ello, ha resaltado que "por fin tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de España y el futuro de Navarra" y ha asegurado que "la única opción" en Navarra es votar a la coalición UPN-PP. Todo lo demás, ha manifestado, "es darle directamente el voto a Pedro Sánchez". Por eso, ha llamado a "ir a las urnas con cabeza, pero también con ilusión, con optimismo y con el convencimiento de que el día 29 vamos a cambiar las cosas".

Leticia San Martín ha censurado la "campaña del miedo, del temor, de la mentira del PSOE". "Están desesperados porque saben que van a perder y que nosotros vamos a ganar y solo se les ocurre mentir a la gente, infundir miedo y que la gente vaya a votar por miedo. No les vamos a dejar pasar ni una mentira más".

Por su parte, el número dos al Congreso, Sergio Sayas, ha destacado que "comenzamos esta campaña electoral con ilusión porque estamos convencidos de que vamos a cambiar el Gobierno de España". "El tiempo de Pedro Sánchez se acaba y los navarros van a jugar un papel protagonista en ese final", ha manifestado.

Por este motivo, ha dicho, la coalición va a recorrer Navarra las próximas dos semanas para "escuchar a los navarros, para atender sus propuestas y llevarlas después a las Cortes Generales", pero también para que sean "conscientes de la importancia del momento que estamos viviendo y de la necesidad de votar con responsabilidad". "Es el momento de elegir la única opción que en Navarra puede sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa", que es, ha subrayado, la coalición UPN-PP.

Sayas ha lamentado que "han sido cuatro años de degradación política e institucional, de deterioro de los servicios públicos hasta niveles inimaginables". Una legislatura marcada, también, por la "indecencia moral de la corrupción" y por la "miseria de unos pactos con quienes llevan terroristas en sus listas".

"Mucha gente a lo largo de estos cuatro años nos ha dicho que estaba indignada, que estaba cabreada, que no aguantaba más, que qué podía hacer", ha afirmado, para indicar que "ahora es el momento" para "llenar las urnas de ilusión y de esperanza, pero sobre todo de responsabilidad". "Porque el día 29 lo que no nos podemos dejar es guiar por el cabreo. El cabreo no cambia gobiernos. Lo que cambia gobiernos es el voto responsable. Y en Navarra la única opción responsable es la de UPN y el PP", ha insistido.

Dos partidos, ha valorado, que han hecho "un ejercicio de responsabilidad, hemos puesto en valor lo que nos une, para dar a Navarra una opción fuerte que garantice que Navarra se convierta en el motor de cambio en España". "Estamos a punto de empezar una reconstrucción para nuestro país" y "volver a ser una democracia", ha resaltado Sayas, que ha destacado que "esa España optimista, de progreso y que quiere pensar con ilusión y con esperanza en el futuro es la que vamos a garantizar con un gobierno de la mano de Alberto Núñez Feijóo".