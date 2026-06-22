UPN y PPN no apoyarán la ley para que se mantenga indefinidamente la calificación de VPO de alquiler

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de UPN y PPN no apoyarán la ley foral que han firmado conjuntamente PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para que las viviendas protegidas de alquiler mantengan de forma indefinida su calificación. La norma será aprobada previsiblemente el jueves, ya que Geroa Bai facilitará que salga adelante, si bien este grupo ha explicado que trabaja para dar "mayores garantías" jurídicas.

Esta iniciativa se debatirá el jueves en el pleno del Parlamento de Navarra, en el que también se votará otra ley reguladora del arrendamiento de habitaciones y que será igualmente aprobada, al estar firmada conjuntamente por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que suman mayoría.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que su grupo no va a apoyar "medidas que contribuyen a generar una inseguridad jurídica brutal y a no arreglar el problema". "Para hacer política de vivienda tienes que planificar, coordinar, estar de la mano del sector y darle una salida. El sector tiene que estar ordenado y regulado. Lo que se no puede estar es 'ahora regulo esto, ahora cambio lo otro'. La seguridad jurídica brilla por su ausencia y eso es un drama para hacer vivienda en Navarra", ha asegurado.

Javier Esparza ha indicado que, "cuando UPN salió del Gobierno de Navarra, había 4.700 personas en lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial a un precio razonable y hoy estamos en 23.000 personas en lista de espera".

Por el contrario, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha recalcado que se trata de dos leyes "muy importantes" que tienen "unos efectos directos e inmediatos". Ha puesto el foco en la ley para mantener la calificación de las viviendas protegidas de alquiler, "una ley muy importante, urgente", y ha destacado que hay "108 familias que están esperando la aprobación de esta ley porque ya tienen la carta de que se les acaba" este verano la calificación. Unzu ha defendido el alquiler protegido y ha criticado que "la derecha nuevamente se está apartando de este objetivo".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que las dos leyes que se van a debatir este jueves en el pleno buscan "proteger a las personas más vulnerables". Según ha destacado, la ley foral de arrendamiento de habitaciones "responde a una realidad cada vez más extendida y es que hay personas que ya no pueden permitirse alquilar una vivienda y se ven obligadas a vivir en una habitación". "Queremos evitar situaciones de abuso. Hay familias que viven en una habitación sin derecho a un baño, jóvenes compartiendo pisos sin espacios comunes suficientes, o personas sometidas a abusos y condiciones indignas por falta de regulación", ha expuesto.

En cuanto a la ley para garantizar que las viviendas protegidas de alquiler no pierdan su calificación, ha asegurado que "estamos hablando de unas 2.300 viviendas afectadas, un número muy considerable que, si no hacemos nada, podrían perder su protección en los próximos años". "Con esta ley queremos evitar que se den pelotazos con viviendas que se construyeron con dinero público y garantizar que sigan cumpliendo con su función social", ha destacado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha explicado que su grupo está trabajando para mantener "las garantías de las personas que están en estas viviendas de alquiler asequible". "Tenemos una preocupación compartida con la mayoría de grupos de estas Cámara de que estas viviendas no acaben en fondos buitre", ha indicado.

Azcona ha asegurado que "estamos trabajando estos días con la información que hemos solicitado al Departamento, para, si existe la posibilidad, dar mayores garantías para conseguir los objetivos que compartimos con el conjunto de la proposición". "Queremos trabajarlo para tener el máximo de garantías posible", ha indicado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que su grupo votará en contra de la "chapuza jurídica" que a su juicio supone la ley foral para que las viviendas protegidas de alquiler no pierdan su calificación. "Ni ellos conocen los datos. Muchas viviendas ya están caducadas, por tanto, ya son libres. No conocen la cifra exacta de viviendas. Hay un descontrol. Ante un problema tan serio, tenemos un Gobierno que improvisa", ha señalado, para comentar que "a la mayoría de personas que están disfrutando de estos alquileres" protegidos "se les permite continuar con el mismo precio". "Creo que igual es un dato que desconoce el Departamento", ha señalado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha valorado que la ley sobre regulación de habitaciones pretende "equiparar los derechos de las personas inquilinas de habitaciones a los derechos de las personas inquilinas de vivienda". "Es una realidad que se está dando ahora mismo que muchas personas se ven obligadas a compartir piso para poder acceder a una vivienda y esto, que en principio es algo que podría haber sido algo más o menos habitual a ciertas edades, ha adquirido una complejidad y un grado de normalidad que requiere de una regulación para proteger precisamente a esas personas que viven en esas habitaciones porque no tienen otra opción, para que no se den abusos", ha destacado.

Respecto a la calificación indefinida de las viviendas protegidas de alquiler, Daniel López ha advertido de "la situación de muchas familias, que ven cómo sus casas o el edificio entero en el que viven pasa a manos de algún fondo de inversión". "Estas situaciones, por desgracia, son el día a día de muchas personas", ha lamentado, para señalar que la proposición busca "dar respuesta a esas familias".