UPN pregunta al Gobierno de Navarra por un incidente ferroviario en Cortes en 2025 que reveló "incumplimientos"

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la formación regionalista ha preguntado al Gobierno de Navarra por un incidente ferroviario que tuvo lugar en Cortes el 22 de mayo de 2025 y que fue analizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la cual detectó "incumplimientos de hasta el 75% en los protocolos de comunicación".

Así lo ha dado a conocer Esparza este viernes en una rueda de prensa, que ha iniciado con "un recuerdo a las víctimas de la tragedia ferroviaria" de Toledo y "trasladando el cariño, el respeto y la solidaridad a todas sus familias". "Ante una tragedia como esta, lo primero son las personas, yo creo que es algo evidente, el respeto a las víctimas, la atención a los afectados y el esclarecimiento de lo que ha ocurrido. Es evidente que ya nada puede reparar la pérdida de una vida, pero desde las administraciones, desde las formaciones políticas, tenemos la obligación de exigir que se investigue hasta el final, que se conozcan las causas y que no se vuelva a repetir una situación como esta", ha manifestado.

En este sentido, Esparza ha hecho mención a una información publicada por El Confidencial, que señala que "el pasado 22 de mayo de año 2025 hubo un incidente ferroviario en la estación de Cortes" que "se analizó por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios". Ha señalado Esparza que "en ese informe se detectaron incumplimientos de hasta el 75% en los protocolos de comunicación".

En cuanto a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Investigación al respecto, Esparza ha citado una que indica que "a pesar de que el sondeo realizado se limita a una ventana temporal reducida, los resultados obtenidos evidencian que los incumplimientos de los procedimientos de comunicación son frecuentes y se producen de forma sistemática por ambas partes".

Respecto al incidente en sí, Esparza ha explicado que, según se recoge en el informe, "hay una comunicación entre los controladores y un tren". "Se le da una orden, hay un error, y finalmente hay un mecanismo de seguridad que hace que el tren se bloquee. Por eso se detecta como incidente y por eso a partir de ahí se hace un análisis. Y lo que concluye esa comisión es que hay errores en un porcentaje alto. Estamos hablando del año 2025. Cuando hay un informe de esa magnitud, que concluye que en un porcentaje importantísimo las comunicaciones no son las correctas o no garantizan la seguridad de forma efectiva, yo creo que alguien debería haber hecho algo", ha dicho.

Por ello, "hemos solicitado al Gobierno de Navarra toda la información que disponga en relación a este incidente ferroviario ocurrido este 22 de mayo de 2025 en la estación de Cortes, incluido el informe de la CIAF y sus recomendaciones, hemos solicitado al Gobierno todas las comunicaciones que en su caso se intercambiaron, supongo que habrá comunicación entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio, Adif o Renfe, para que se esclarezca todo, y le hemos preguntado de qué manera se enteró el Gobierno, si pidió información adicional sobre la cuestión o no, sobre sus causas, y si se exigió alguna responsabilidad, alguna medida para que esto no se volviera a repetir". "Porque un incidente no es un accidente, pero es lo previo a un accidente", ha advertido.

En este contexto, ha continuado, "se tiene que intentar recuperar la confianza de los ciudadanos en un servicio público que era de primer nivel y que desgraciadamente hoy ya no ofrece un servicio de primer nivel, pero es que además no es capaz de garantizar la seguridad de los usuarios".

"Por ello, exigimos a la presidenta del Gobierno, exigimos al Gobierno de Navarra que nos dé información, que nos dé datos. Hemos solicitado la comparecencia del consejero del ramo. Queremos que se detalle cuál es la situación de nuestro sistema ferroviario en Navarra, queremos saber cuánto gasta Adif en acciones de mantenimiento en la red ferroviaria en Navarra. Queremos que el Gobierno solicite a Adif, o hagan por sus propios medios, un estudio de la situación de la red ferroviaria en Navarra, que establezca la planificación temporal, que establezca el presupuesto, las acciones de mantenimiento que se tienen que hacer periódicamente", ha añadido.

Esparza ha reclamado que "se garantice la seguridad del sistema en lo que tiene que ver con Navarra, porque creemos que es fundamental para recuperar esa confianza de los ciudadanos". "La seguridad exige rigor, y quien tiene la obligación de garantizarla es quien gobierna. Si un ministro no puede garantizar esa seguridad lo que tiene que hacer es apartarse", ha manifestado.

A su juicio, "ya vale decir que todo está bien y que ha sido mala suerte o mirar para otro lado y echar la culpa a un tercero, seguramente al eslabón más débil, que es lo que está ocurriendo". Desde UPN, ha dicho, "nos hacemos eco de la indignación que tiene la gente y de la preocupación que tiene mucha gente", ya que "hay poca gente tranquila en este momento a la hora de coger un tren en Navarra o en cualquier otra región de España". "Alguien tendría que dar la cara y hacerse responsable, responsabilizarse de lo ocurrido", ha considerado.

Siempre "desde el respeto que merece lo que ha ocurrido", Esparza ha afirmado que "estos gobiernos, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra, han hecho colapsar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos". A su juicio, "a estas alturas es inasumible que Pedro Sánchez siga de presidente, o es inasumible que nadie haya asumido ninguna responsabilidad". "Quienes se autodenominan como progresistas y grandes defensores de lo público lo que están haciendo es acabar con la confianza de los ciudadanos en lo público", ha apuntado.

Según ha indicado, "hay cosas que, desgraciadamente, ya no se pueden cambiar de todo lo que ha ocurrido, pero hay otras que sí que tenemos que cambiar, y además tenemos la obligación de cambiarlas". "España es evidente que es un país que no funciona. Navarra, en algunas cuestiones, tampoco está funcionando", ha comentado, tras incidir en que "ahora mismo subirse a un tren da miedo" para "la inmensa mayoría de la gente".

"Después de dos tragedias como las que hemos vivido se generan dudas y se genera inseguridad, y las administraciones tienen que responder ante esto. Y además estamos viendo también un sistema ferroviario en España, y también en Navarra, con continuos retrasos, con incidencias, con viajes a Zaragoza a veces de pie o a veces sentado sobre el equipaje", ha criticado.