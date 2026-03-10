UPN, PSN y PP de Pamplona aprueban una declaración sobre "respeto a las víctimas de ETA" en el desarrollo de la Korrika

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes, con los votos a favor de UPN, PSN y PP y los votos en contra de EH Bildu y Geroa Bai, una declaración sobre mantener "el respeto a las víctimas de ETA en el desarrollo de la Korrika".

En la declaración, propuesta por UPN, se reitera "la obligación de Euskaraz Koop E-AEK de evitar manifestaciones de apoyo al terrorismo o actos que humillen a las víctimas de ETA en el desarrollo de la Korrika 24ª, bajo el apercibimiento y/o, en su caso, la pérdida de la subvención convenida".

En un segundo punto, se acuerda incluir en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Euskaraz Koop E-AEK "una nueva cláusula que indique que se perderá la subvención en el caso de que se lleven a cabo, o se permita llevar a cabo, cualquier acto de exaltación del terrorismo o en favor de los presos de ETA".