UPN urge al Gobierno de Navarra a "replantear" su política de prevención de incendios

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha urgido al Gobierno de Navarra a "replantear" su política de prevención de incendios y, ante la entrada inminente del mes de agosto, "el periodo habitualmente más seco y con mayor riesgo meteorológico del verano", extremar las precauciones y reforzar la vigilancia en el monte.

Así, la formación foralista ha abogado por impulsar tareas de prevención activa como el desbroce, clareo y apertura de cortafuegos, frente a la estrategia reactiva basada en la extinción de incendios. A este respecto, han sostenido que "apagar un incendio es diez veces más caro que mantener la masa forestal limpia". "Es decir, no solo es más efectiva porque evita pérdidas agrícolas, impacto ambiental y la amenaza constante para las poblaciones rurales, sino que es más económica", han explicado.

Desde UPN han manifestado que se deben tener los medios y recursos disponibles para extinguir incendios, "pero más importante incluso es invertir en prevención, modificando de manera radical la gestión de la masa forestal de Navarra que ahora mismo se realiza desde el Gobierno foral".

Sobre esta cuestión, han destacado, en una nota, que análisis independientes sobre inversión en prevención forestal, como los estudios publicados por plataformas de verificación y análisis presupuestario como 'Verificat', "sitúan a Navarra a la cola de las comunidades autónomas en gasto preventivo destinado por hectárea forestal".

Para UPN, "resulta inaceptable que una comunidad con una riqueza ambiental tan relevante figure en el furgón de cola de todo el país a la hora de proteger de manera directa su masa arbolada".

BALANCE DE INCENDIOS EN NAVARRA EN 2026

UPN ha afirmado que "el balance de lo que va de año 2026 pone en evidencia que el riesgo no da tregua". "Según las estimaciones satelitales y los perímetros del sistema europeo de seguimiento de incendios (Copernicus EFFIS), la superficie afectada o recorrida por focos y quemas en la Comunidad foral supera ya las 2.700 hectáreas en lo que va de ejercicio", ha dicho, para añadir que e ello se suman intervenciones de bomberos y guarderío forestal en diversos puntos del territorio, como los episodios registrados en zonas de Esteribar, Iza, Imárcoain o los conatos sufridos en la comarca de Sangüesa, Tafalla y áreas colindantes con las Cinco Villas.

Para UPN, estas cifras suponen un "aviso claro" ante las semanas más críticas del año. "Resulta incomprensible que ni la lección del fatídico verano de 2022 ni estas cifras hayan servido para reconducir la política forestal del Ejecutivo de Chivite. Aquel episodio, que redujo a cenizas más de 15.000 hectáreas en zonas como la Zona Media o la Ribera, evidenció la extrema vulnerabilidad del territorio navarro cuando la vegetación se acumula sin control. Sin embargo, años después, el Gobierno de Navarra continúa instalando su gestión en la improvisación y en la confianza de que las condiciones meteorológicas del verano sean benévolas", han expuesto.

Ante este panorama, desde UPN han exigido al Gobierno de Navarra una serie de actuaciones "urgentes e ineludibles". En primer lugar, la creación de una partida presupuestaria específica y finalista para la prevención forestal, "que no se camufle ni se diluya en cuentas globales de infraestructuras o compra de equipamientos de extinción". En segundo lugar, un plan de financiación plurianual destinado directamente a las entidades locales para sufragar los trabajos derivados de los Planes Especiales de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF).

Asimismo, han reclamado un "respaldo decidido" al sector primario y a la ganadería extensiva para "flexibilizar las trabas normativas que impiden el pastoreo tradicional, reconociendo su labor como la herramienta más eficaz y sostenible para limpiar el sotobosque".

Desde UPN han concluido recordando que "la verdadera protección del medio ambiente en Navarra requiere planificación continua durante los doce meses del año, como venimos exigiendo en nuestros debates y enmiendas presupuestarias, y no discursos de urgencia cuando el fuego ya se ha declarado".