UPN ve la adjudicación de Belate "plagada" de "intentos de injerencias" en un "contexto indiciario de corrupción"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - UPN

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este miércoles que la adjudicación de las obras de los túneles de Belate está "plagada de ilegalidades, intentos de injerencias e irregularidades, todos ellos vistos en el contexto indiciario de corrupción".

En una rueda de prensa en la que ha presentado las conclusiones de UPN sobre la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obras públicas, Ibarrola ha indicado que la presidenta de Navarra, María Chivite, es la "máxima responsable" de la adjudicación de Belate "a la presunta trama de Cerdán" y ha pedido su dimisión.

"Es imposible afirmar que aquí no hay corrupción. Es imposible decirlo de forma tajante. Los indicios que existían hoy son mayores que antes de la comisión de investigación", ha manifestado Ibarrola, que ha incidido en que "es imposible que alguien afirme que no hay delito o que no hay corrupción". "Sería un acto de fe que no me atrevería a hacer nunca y me sorprende que alguien lo haga", ha dicho.

Según ha subrayado, "si algo ha quedado claro en esa comisión de investigación es que se han confirmado y ampliado los indicios de corrupción relacionadas con las adjudicaciones realizadas por el Gobierno de Navarra a la trama presuntamente liderada por Santos Cerdán para amañar contratos de obra pública", especialmente en el caso de Belate.

En sus conclusiones, UPN pide la "asunción de responsabilidades políticas" a Chivite, "responsable última de la actuación del Gobierno", pero también la del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, el exconsejero de Cohesión Territorial Bernardo Ciriza, el exdirector general de Obras Públicas Pedro López y el exdirector del servicio de Nuevas Infraestructuras Jesús Polo.

"En el caso de los que siguen desempeñando una función pública, esa asunción de responsabilidades para nosotros es muy clara: su dimisión", ha subrayado. A juicio de UPN, Chivite "ha sido parte fundamental para facilitar las actuaciones" de la presunta trama "y creemos que tiene una indudable responsabilidad política", por acción y por omisión.

Según Ibarrola, Chivite "permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán", en quien "depositó su confianza personal y política" y a quien "dejó hacer a su antojo".

(Seguirá ampliación)