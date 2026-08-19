La UPNA asume la coordinación del Consejo de Estudiantes de las Universidades del Grupo 9

Luis Martínez Gómiz, estudiante de la UPNA y coordinador del Consejo de Estudiantes de las Universidades del Grupo 9 (CE-G9). - UPNA

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha asumido la coordinación rotatoria anual del Consejo de Estudiantes de las Universidades del Grupo 9 (CE-G9). Para desempeñar esta responsabilidad, ha sido nombrado Luis Martínez Gómiz, estudiante del Programa Internacional del doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Derecho.

Martínez Gómiz fue presidente del Consejo de Estudiantes de la UPNA durante el curso académico 2023-2024 y actualmente ocupa la secretaría de este órgano de representación estudiantil.

Como coordinador del CE-G9, representará a la UPNA en este espacio de colaboración, que reúne a los consejos de estudiantes de las instituciones integrantes del Grupo 9 de Universidades.

Según ha explicado la UPNA en una nota, la coordinación tiene carácter anual y se ejerce de forma rotatoria entre las universidades integrantes de la asociación. El citado Consejo permite abordar asuntos de interés común e intercambiar experiencias, así como coordinar propuestas relacionadas con la participación del alumnado en la vida universitaria.

Completan la Comisión Permanente recién nombrada María Virto Martínez, presidenta del Consejo de Estudiantes de la UPNA y estudiante del grado en Economía, como vicecoordinadora; y Daniel de la Mora Bermejo, alumno de la Universidad de Extremadura, en calidad de secretario.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación constituida en 1997 e integrada por nueve instituciones académicas que se caracterizan por ser las únicas universidades públicas de sus respectivas comunidades autónomas.

Forman parte de la entidad la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza. Además, la Universidad de Murcia es entidad colaboradora. Por su parte, la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén participan en el Campus Digital Compartido del Grupo 9.