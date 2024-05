La UPNA no se relacionará con universidades israelíes "que no rechacen los crímenes contra la humanidad en Palestina"

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha aprobado este martes, por unanimidad, un acuerdo en el que se compromete a "revisar y evitar las relaciones comerciales y académicas con quienes no respeten los derechos humanos y el derecho internacional en torno a la situación de Palestina" y, en particular, "a no mantener relaciones con universidades y entidades israelíes que no muestren su rechazo explícito a los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Palestina".

Además, la UPNA también se compromete, en el marco de sus competencias, a "reforzar su programa de atención al estudiantado y profesorado refugiado para atender las necesidades de la población refugiada palestina", así como a "explorar la posibilidad de incrementar los convenios de colaboración con instituciones universitarias palestinas". El comunicado completo puede consultarse en el sitio web de la universidad.

La UPNA se compromete, además, a promover un programa específico de colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina (UNRWA), a colaborar con ONG y otras organizaciones formales e informales que trabajan por los derechos humanos, así como a "ofrecer espacios de reflexión y debate para colaborar en la restauración de la paz y el bienestar en la región".

También se contempla impulsar iniciativas conjuntas en el marco de la CRUE-Universidades "para reclamar un alto el fuego inmediato en Gaza", y a desarrollar programas "que contribuyan a la recuperación de centros y programas de enseñanza universitaria palestinos".

"APUESTA POR LA PAZ Y RECHAZO DE LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO"

En el texto, la Universidad expresa y reafirma "su compromiso firme con la paz, con la convivencia, con la justicia, con los derechos humanos y con el rechazo de todo tipo de terrorismo y de violencia" por ser contrarios a la naturaleza y los valores de la institución.

Asimismo, destaca que ha suscrito todos los comunicados de la CRUE en los que se ha manifestado "el rechazo a los acontecimientos que se han venido desarrollando en distintos puntos del planeta", entre los que se citan "la invasión rusa de Ucrania, el ataque de Hamás del 7 de octubre y la invasión y ataque del ejército israelí contra la población de la Franja de Gaza".

Subraya igualmente que la comunidad palestina "ha sufrido la destrucción de todas las universidades gazatíes, lo que conculca el derecho fundamental a la educación por varias generaciones".

"Se hace necesario un alto el fuego inmediato e incondicional que ponga fin a las masacres de civiles, la situación de bloqueo y el corte de suministro de agua, alimentos, combustible y electricidad", señala el comunicado, en el que también se reclama "el respeto y cumplimiento de las normas de Derecho Internacional humanitario" y que se permita la entrada en Gaza de ayuda humanitaria "para cubrir la emergencia de su población civil".