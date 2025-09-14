La UPNA organiza talleres gratuitos de orientación laboral dirigidos a cualquier persona interesada

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha organizado entre el lunes 29 de septiembre y el martes 7 de octubre una serie de talleres sobre orientación laboral, con contenidos relacionados con la preparación y elaboración de curriculum vitae y entrevistas de trabajo. Estos talleres, de carácter gratuito y dirigidos a cualquier persona interesada, se enmarcan en el XVIII Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la UPNA, que se celebrará el miércoles 8 de octubre en el pabellón Navarra Arena en Pamplona.

Los talleres de orientación laboral son cuatro: 'Uno entre un millón: claves para hacer que tu CV brille', 'Cómo elaborar un vídeoCV', '¡El puesto es tuyo! Demuestra en la entrevista de trabajo que tu candidatura es la que buscan' y 'Simulador de entrevistas: practica para triunfar'.

Según ha explicado la UPNA en una nota, en estas sesiones se abordarán aspectos como tipos de currículum, recomendaciones, cómo usar las redes para dar a conocer el CV o cómo preparar la entrevista de trabajo y otras pruebas de los procesos de selección, así como también se dará la oportunidad de practicar las preguntas más habituales en las entrevistas. Las personas participantes en el taller de elaboración del vídeoCV podrán presentar su proyecto en la competición en la que se premiará el mejor videocurrículum en el Encuentro de Empleo y Emprendimiento.

Los talleres se desarrollarán en el edificio El Sario, de la UPNA, en horario de mañana y tarde. Tienen una duración de dos horas y es necesario realizar la inscripción previa. Se ofrecen en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

Los talleres orientativos servirán como preparación para las personas que acudan al Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Pública de Navarra, que este año cumple su decimoctava edición y tendrá lugar en el pabellón Navarra Arena. La asistencia es gratuita, pero, debido al control de aforos, es necesario registrarse en la web.

El objetivo del encuentro es poner en contacto a las organizaciones demandantes de profesionales con formación universitaria con jóvenes que buscan trabajo o una primera experiencia en empresas. Forma parte del programa Pharus, el plan de vinculación de la UPNA con la sociedad, cuyo objetivo es contribuir al progreso, sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía de Navarra a través de actividades de colaboración y conocimiento compartido. Además, cuenta con el apoyo del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare y la colaboración principal de Caja Rural de Navarra, Sungrow, Ingeteam, Fundación Aditech y Timac Agro.