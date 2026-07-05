La UPNA participa en un proyecto europeo para mejorar la formación ante incendios, inundaciones y sequías

Reunión inicial del proyecto en Chipre con Fermín Alcasena (6.º por la izq.). - UPNA

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) participa en un proyecto europeo llamado EU-DRIVE, una iniciativa orientada a mejorar la formación profesional y técnica en la gestión del riesgo de desastres, protección civil y resiliencia climática. El proyecto, con socios de seis países, se centra especialmente en incendios forestales, inundaciones y sequías, y busca reforzar las competencias profesionales en este ámbito (especialmente, en el personal del sector público), mediante un modelo formativo escalable y sostenible.

En Navarra cuenta con la participación, como entidades asociadas, del Ejecutivo foral (a través de Bomberos de Navarra, Protección Civil de Navarra y el Servicio Forestal y Gestión Cinegética del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y la empresa Tesicnor.

EU-DRIVE, acrónimo de 'European Upskilling in Disaster Resilience and Innovation in Vocational Excellence' (Mejora de las competencias en resiliencia ante desastres e innovación en la excelencia profesional), está financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA, por sus siglas en inglés), a través del programa Erasmus+ de la Unión Europea. La iniciativa tiene una duración de 48 meses hasta marzo de 2030, y cuenta con un presupuesto global de 3,9 millones de euros, de los que 227.720 euros corresponden a la participación de la UPNA.

El responsable del proyecto en la UPNA es Fermín Alcasena Urdíroz, investigador del Instituto ISFOOD y especialista en gestión del riesgo de incendios forestales y modelización de incendios extremos.

SEIS PAÍSES IMPLICADOS

El proyecto está coordinado por la European University Cyprus (EUC), de Chipre, y reúne a diecinueve socios de seis países (Chipre, España, Francia, Grecia, Italia y Moldavia). De ellos, quince son socios beneficiarios y reciben financiación, mientras que cuatro participan como entidades asociadas, sin financiación directa.

El consorcio integra organismos públicos, centros de investigación, universidades y organizaciones dedicadas a la formación profesional. Su objetivo es "dar respuesta a la necesidad de contar en el mercado laboral con perfiles profesionales preparados para actuar en las distintas fases de la gestión del riesgo de desastres: prevención, preparación, respuesta y recuperación". Para ello, EU-DRIVE trabajará en el diseño de currículos formativos, el desarrollo de microcredenciales, la formación basada en simulaciones y la aplicación de herramientas digitales como la realidad virtual y los sistemas de información geográfica.

La iniciativa se enmarca en los Centros de Excelencia Vocacional, conocidos como CoVE por sus siglas en inglés, que promueven la cooperación entre instituciones y empresas para el desarrollo de soluciones formativas vinculadas a las necesidades del mercado laboral. De hecho, EU-DRIVE prevé crear cinco centros regionales de competencias en gestión del riesgo de desastres y una alianza transnacional para favorecer la colaboración entre entidades de distintos países europeos.

ENTIDADES NAVARRAS EN EL PROYECTO

La participación navarra permitirá vincular el conocimiento académico y técnico de la UPNA con la experiencia de entidades que intervienen en la gestión de emergencias en la Comunidad foral. Bomberos de Navarra, Protección Civil de Navarra, el Servicio Forestal y Gestión Cinegética del Gobierno de Navarra y Tesicnor aportarán una perspectiva aplicada sobre respuesta ante emergencias, gestión forestal, protección de la población y uso de soluciones técnicas en contextos de riesgo.

EU-DRIVE trabajará en competencias técnicas, digitales, ambientales y transversales necesarias para la gestión del riesgo de desastres. La formación incluirá contenidos sobre respuesta ante emergencias, evaluación y planificación del riesgo, gestión logística, uso de sistemas de información geográfica, análisis de datos, modelización de desastres, teledetección, gestión sostenible de recursos forestales e hídricos, comunicación, liderazgo, toma de decisiones bajo presión, gestión del estrés y resiliencia psicológica.

Con este enfoque, el proyecto busca mejorar el desarrollo de competencias en el sector de la gestión del riesgo de desastres (especialmente, en el ámbito público), y apoyar la innovación en la formación profesional. Su planteamiento aspira a "establecer un modelo de excelencia profesional en resiliencia ante desastres que pueda aplicarse de forma sostenible y adaptarse a otros territorios europeos".

La primera reunión presencial del consorcio se celebró recientemente en Chipre. En este encuentro, se abordaron la estructura de gestión del proyecto, los paquetes de trabajo, la coordinación entre entidades participantes y las líneas de actuación previstas para el desarrollo de EU-DRIVE durante los próximos cuatro años.