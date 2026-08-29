La UPNA pone en marcha un diploma de experto en facilitación de diálogos en red

Irma de convenio entre la UPNA y Acción Social de Caja Rural de Navarra. I-D: Juan Mari Ayechu, responsable de Acción Social de Caja Rural de Navarra, y Javier Goicoechea, vicerrector de Enseñanzas de la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ofrece para este curso un diploma de Experto en Facilitación de Diálogos en Red con Enfoque Dialógico, que ahonda en una metodología de trabajo en equipo basada en facilitar procesos de diálogo, colaboración y trabajo en red. La formación se desarrollará de octubre a mayo en el campus de Pamplona (sede Arrosadia) de la UPNA y las inscripciones se encuentran ya abiertas.

Se trata de un diploma que la UPNA pone en marcha en colaboración con Acción Social de Caja Rural de Navarra y bajo la iniciativa del Gobierno de Navarra,

Para la puesta en marcha del curso, recientemente se firmó un convenio entre la universidad y Caja Rural. Rubricaron el texto el vicerrector de Investigación de la UPNA, Javier Goicoechea Fernández, y el responsable de Acción Social de Caja Rural de Navarra, Juan Mari Ayechu.

Según ha explicado la UPNA en una nota, el objetivo del curso es el de aprender a facilitar procesos de diálogo y trabajo en red para mejorar la coordinación entre profesionales y favorecer una atención más colaborativa, respetuosa y centrada en las personas.

El título propio está formado por otras dos microcredenciales, que pueden ser cursadas de forma independiente. Se trata de la Microcredencial Universitaria en Introducción y orientación al trabajo en red con enfoque dialógico y la Microcredencial Universitaria en Facilitador de prácticas dialógicas y trabajo en red.

Según ha explicado la UPNA, el enfoque dialógico es un conjunto de herramientas que favorecen la comunicación respetuosa, la colaboración y la búsqueda conjunta de soluciones por parte de las personas y profesionales implicadas. Desarrollado por el Instituto Nacional Finlandés de Salud y Bienestar para mejorar la cooperación entre profesionales y personas usuarias de los servicios de salud, bienestar social y educación, hoy se aplica en numerosos ámbitos para fortalecer el trabajo en red y la toma de decisiones compartida.

Desde la organización del título han señalado que en Navarra existe una firme apuesta por la implantación de esta metodología en los servicios públicos y privados de atención a la ciudadanía. El diploma propuesto responde a esta necesidad, ofreciendo una formación especializada para que los profesionales adquieran las competencias necesarias para facilitar procesos dialógicos, impulsar la colaboración entre equipos y aplicar este enfoque en su práctica profesional.