La UPNA presenta proyectos de innovación docente en una conferencia internacional sobre avances en educación superior

PAMPLONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) José Manuel Mansilla Fernández y Yeray Rodríguez Rincón, junto con la estudiante de doctorado Ana Munárriz Iriarte, han presentado recientemente en el marco de la Conferencia Internacional sobre Avances en la Educación Superior, celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), dos proyectos de innovación docente llevados a cabo en la UPNA.

En concreto, se trata de las iniciativas 'Asesoría financiera en el aula. Transformando el modelo educativo mediante el aprendizaje basado en problemas y la simulación' y de 'Gamificación digital para abordar las carencias formativas matemáticas preuniversitarias en los estudiantes de los grados de Economía y Empresa', según ha explicado la UPNA en una nota.

La mencionada conferencia internacional ha reunido a más de 250 asistentes de 50 nacionalidades y únicamente un tercio de las 324 solicitudes recibidas han sido escogidas para ser presentadas como trabajo completo (lo que sí ocurrió en el caso de la UPNA). Los proyectos presentados correspondían a las convocatorias PINNE UPNA 2021 y 2022.

La Conferencia Internacional sobre Avances en la Educación Superior es un foro en el que personal investigador, así como profesionales, presentan sus trabajos más recientes en materia de formación de estudiantes, metodologías de enseñanza y aprendizaje y organización de los sistemas educativos.

El proyecto de gamificación digital presentado en la conferencia se basa en el desarrollo de una plataforma capaz de localizar las deficiencias formativas en matemáticas de los estudiantes que acceden a los grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, proponiéndoles de forma individualizada un itinerario para reforzar aquellos conceptos que no han quedado claros durante su etapa preuniversitaria.

En concreto, la plataforma gamificada, que se pondría en marcha en el curso 2023-24, tiene forma de 'scape room' y está enfocada a la economía y la empresa. Tal y como han explicado los ponentes, el proyecto surge como respuesta a las carencias detectadas en el alumnado procedente tanto de Bachillerato como de Formación Profesional en relación con las asignaturas cuantitativas.

Para mostrar esta situación de partida, se han realizado dos presentaciones en el marco de la conferencia internacional. En la primera de ellas, se ha realizado un análisis del nivel matemático del alumnado que accede desde Bachillerato, para concluir que el itinerario de Ciencia y Tecnología prepara mejor que el de Ciencias Sociales que es, sin embargo, el recomendado para estos grados. En la segunda, se ha analizado la situación del alumnado procedente de Formación Profesional, que también presenta carencias formativas en asignaturas cuantitativas, lo que puede traducirse en el abandono de los estudios.

Por su parte, la iniciativa de asesoría financiera en el aula con aprendizaje basado en proyectos forma parte de una estrategia de transformación, a medio plazo, en la metodología docente utilizada en las asignaturas de 'Finanzas Básicas' en el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE). En concreto, en el congreso se ha presentado el trabajo titulado 'Analysis of the feasibility of investment projects in real assets with PBL: A very real experience', que describe la experiencia de implementación del aprendizaje basado en proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) en la asignatura de Dirección Financiera I, de tercero del Grado en ADE y de cuarto del Doble Grado en ADE y en Derecho, durante el curso 2022/2023.

El proyecto que se llevó a cabo consiste en la elaboración de un informe de estudio de viabilidad financiera para la adquisición de un autobús bajo en carbono por parte de la empresa navarra Sociedad de Automóviles Río Alhama S.A. (ARASA) para acogerse a las ayudas del Gobierno de Navarra dentro de las ayudas españolas puestas en marcha en noviembre de 2021 para la transformación de la flota de transporte de viajeros.

"La idea del proyecto fue muy bien acogida por el alumnado, ya que se trataba de algo identificable como real. De hecho, pocos días después de finalizar la actividad de PBL apareció en la prensa una noticia sobre el lanzamiento de nuevas líneas de autobuses eléctricos de la empresa analizada", ha indicado el profesorado implicado.

Según han explicado los ponentes, los resultados del proyecto, que ha implicado desde su implantación a diez profesores y profesoras y a cerca de 500 estudiantes por curso, "han sido positivos, puesto que han logrado la satisfacción del profesorado y un menor absentismo por parte del alumnado, quien reconoce que la metodología le ayuda en el aprendizaje". Además, la presentación a los exámenes aumentó y las calificaciones medias también subieron, tal y como ha manifestado el profesorado implicado en la iniciativa.