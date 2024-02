La UPNA y la Universidad de Navarra se suman a las 22 instituciones que respaldan la revista científica 'InpAkta'

La publicación ha sido impulsada por investigadores de la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra y de EEUU



PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de Navarra son dos de las 22 de instituciones académicas y científicas de la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra y de Estados Unidos que apoyan 'InpAkta: Inpaktu Sozialerako Ikerlanen Akta - Journal of Research for Social Impact', una publicación científica sobre temas de "alto impacto social" impulsada por personal investigador de dichas entidades.

Se trata de una revista "multidisciplinar, de acceso abierto, que abarca todas las áreas del conocimiento" y está enfocada a la publicación de trabajos de investigación "con impacto social y de alta calidad".

La publicación ha sido presentada este lunes en la UPNA, en un acto que ha contado con la presencia de Roldán Jimeno, secretario general de esta institución, además de María Iraburu, rectora de la Universidad de Navarra; Patricia Fanlo, consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra; Diego Garrido, director general de ADItech -coordinador del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI)-, y María Napal, redactora-jefa de la publicación.

'InpAkta' publicará dos números anuales con trabajos de investigación con un "alto potencial de generar impacto social, ya sea a nivel global o específicamente hacia la comunidad de Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra". El primer número saldrá en 2025.

La revista admite trabajos escritos tanto en inglés -idioma preferente- como en euskera. Debido a la naturaleza de los artículos seleccionados, la publicación también incluirá, para cada trabajo de investigación, un breve resumen dirigido al público no especializado. Estos textos, de una sola página, estarán disponibles en euskera, castellano y francés.

Durante su intervención, Napal ha explicado que la revista "nace con vocación no de ser una revista científica más", sino que tiene un "carácter distintivo, que es el intento de reunir temas de campos variados y no restringirse a un área de conocimiento, reuniendo estudios que recojan un impacto social", entendiendo este concepto como "investigaciones que durante la investigación o a posteriori, como conclusión de los hallazgos, nos permitan resolver o atender los retos concretos de nuestro territorio".

Por su parte, Garrido ha indicado que los temas van a ser "muy transversales", con un "impacto en la sociedad y que hagan ver cómo todo lo que hacemos en investigación llega a la sociedad". "Una sociedad nunca va a ser realmente avanzada si el progreso no llega a todas las personas", ha indicado Garrido, que ha destacado la importancia de "acercar la ciencia a la sociedad".

A continuación, María Iraburu ha considerado que "tenemos más necesidad que nunca de la fiabilidad de la ciencia", pues a su juicio hay ejemplos "abundantes de cómo cuando no hay ciencia fiable, los hechos se interpretan de forma sesgada, partidista e ideologizada, y tiende a fomentar la polarización". Además, ha añadido que "es muy de agradecer" que esta sea una "buena revista para una buena y rigurosa ciencia".

La consejera Patricia Fanlo ha considerado que proyectos como 'InpAkta' "nos sirven para posicionarnos como polo de innovación y conocimiento", y ha subrayado que la revista "va a democratizar el conocimiento científico más de lo que ya está", porque el acceso a sus contenidos "va a ser libre y de forma gratuito, facilitando de esta forma que la información que publique sea accesible". "La comprensión de la investigación no debe ser exclusiva para personas expertas", ha señalado, tras destacar que este proyecto "va a garantizar que las contribuciones científicas en temas de impacto social tan diversos" lleguen "a toda la sociedad".

Finalmente, Roldán Jimeno ha manifestado que 'InpAkta' tiene su origen en "la reflexión colectiva que surge con posterioridad a la pandemia, cuando se hizo evidente la necesidad de abordar de forma científica temas de alto impacto social y se incrementó exponencialmente el interés de la sociedad por la investigación". Según ha explicado, para realizar este "trabajo de puente entre la sociedad y el mundo de la investigación" se ha diseñado esta revista científica, "que recogerá trabajos de investigación basados en la evidencia de todas las disciplinas".

FUENTE DE EVIDENCIAS ANTE LOS RETOS SOCIALES

La publicación abordará cinco grandes áreas: ciencias de la naturaleza, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, organización del territorio y tecnología.

En concreto, la revista abordará temas como la ecología, la economía, la medicina, la salud pública, la bioética, la antropología, la ingeniería, la geología, la hidrología, la educación, la comunicación, la inteligencia artificial, la veterinaria, la inmigración, la sociología, los estudios de género, la lengua, la digitalización, la demografía, la sostenibilidad, los alimentos o la química analítica, entre otros.

Según su redactora-jefa, la revista nace con un objetivo concreto: "crear una colección y fuente de evidencias de calidad para que la sociedad, las instituciones y los diferentes agentes hagan frente, de una manera más sólida, a los retos que tenemos como sociedad".

El proyecto de la revista 'InpAkta' ha sido promovido por las siguientes veintidós entidades: Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad de Navarra, Aditech, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), Universidad de Deusto, CNRS IKER-UMR 5478, Agirre Lehendakari Centre, Arantzazulab, Telesforo Monzon eLab, Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad, Université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, Basque Research and Technology Alliance, Elhuyar Fundazioa, Eusko Ikaskuntza, Centre for Basque Studies - Reno, Boise State University Basque Studies, Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Cenarrusa Foundation for Basque Culture y Soziolinguistika Klusterra.