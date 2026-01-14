Urbanismo da el visto bueno a la modificación del PEAU de Maristas, que permitirá otorgar la licencia a viviendas libres

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La modificación del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de la parcela que acoge el antiguo colegio de Maristas se debatirá este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, tras recibir el visto bueno de la Comisión de Urbanismo.

Este organismo ha propuesto al Pleno desestimar las tres alegaciones presentadas contra la modificación, que permite desligar el proceso de las viviendas libres y las viviendas de protección oficial, que se están construyendo en la zona.

Esta decisión, según han indicado desde el Consistorio en una nota, se ha planteado "tras obtener las garantías mínimas necesarias para asegurar que se construirán tanto las viviendas libres como las 108 VPO previstas".

Esta modificación planteada permitirá otorgar la licencia de primera ocupación a las viviendas libres, cuyas obras ya han concluido.

El PEAU de Maristas afecta a la unidad básica 292, que a su vez se subdivide en las parcelas 292.1, destinada a vivienda protegida, y 292.2, destinada a vivienda libre. En la primera de ellas está previsto levantar 108 viviendas protegidas (77 de VPO y 31 de VPT). En la segunda, 48 viviendas libres.

El PEAU establecía en su artículo 17 la necesidad de ejecución previa o simultánea de las viviendas protegidas respecto a las libres. Se trataba "de una cláusula de garantía para que se ejecutaran todas las viviendas previstas".

No obstante, "el desfase entre el inicio de obras de las viviendas libres y las protegidas ha provocado que las viviendas libres estén ya concluidas y para entregar desde finales de agosto, mientras que las obras de las viviendas de VPO y VPT acaban de comenzar", tras aprobar en abril el presupuesto de obra y votar a finales de julio la propuesta del aval mancomunado para financiar el proyecto.

El informe de Gerencia de Urbanismo resalta que "por circunstancias no imputables a la ejecución de las viviendas libres, las mismas van a concluirse mucho antes de la terminación de la construcción de las viviendas protegidas".

Es por ello que plantea la modificación del PEAU, permitiendo la concesión de la licencia de primera ocupación de las viviendas libres.

La modificación, no obstante, recoge que las cesiones dotacionales, las obras de urbanización y servidumbres de uso público previstas en el PEAU lo eran por la totalidad de la unidad básica, por lo que la licencia de primera ocupación de las viviendas libres deberá "garantizar todas las obras de urbanización no ejecutadas, incluso de las que deban ejecutarse simultáneamente a la ejecución de las viviendas protegidas por ubicarse en su parcela".

Estos espacios incluyen, por ejemplo, la ejecución y cesión de los espacios dotacionales incluidos en el proyecto como el salón de actos del antiguo colegio o sus accesos desde la nueva plaza.

También se "garantiza" la entrega y urbanización de las obras complementarias de urbanización de uso público, es decir, la plaza central entre el antiguo edificio y las nuevas viviendas o los pasajes de acceso a la plaza.

Para dar cabida a todo ello, se plantea la modificación de los artículos 16 y 17 del Plan Especial de Actuación Urbana de Maristas. Al tratarse de "algo puntual, que no afecta al diseño de la parcela ni a sus usos, edificabilidad o aprovechamientos", esta modificación "no requiere de un nuevo proceso de participación ni de nuevos informes de movilidad, impacto de género, o evaluación ambiental".

DESESTIMADAS TRES ALEGACIONES

Ante la decisión de modificar el PEAU se han presentado tres alegaciones, todas ellas contrarias a desvincular la promoción de viviendas libres y de protección. En este sentido, alegaban "desprotección institucional", "incertidumbre" y "riesgo económico" para las VPO.

Las tres alegaciones fueron presentadas por adjudicatarios de viviendas protegidas a título personal, pero también por la promotora de las obras.

Desde la Gerencia de Urbanismo destacan que "no existe tal desprotección, ya que la decisión ahora planteada no se ha puesto encima de la mesa hasta asegurar que la promoción de viviendas protegidas cuenta con licencia de obras, cédulas de calificación provisional y los trabajos están ya iniciados".

El informe de contestación a las alegaciones recuerda que el PEAU "no debe servir como instrumento de garantía de ejecución, ya que ella es responsabilidad de los promotores".

Además, insisten en que como las cesiones y dotaciones "tienen carácter conjunto, la licencia de primera ocupación de las viviendas libres se condiciona a la prestación de garantías suficientes para dar cumplimiento a los deberes de cesión y urbanización conjunta, y no solamente a los correspondientes a las parcelas de las viviendas libres".

Esta modificación del PEAU de Maristas deberá ser aprobada en el pleno de este jueves.