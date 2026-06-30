La urbanización del paseo Anelier se completará a partir de octubre, con nuevas zonas verdes y hasta 252 viviendas

Recreación de la intervención - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona impulsará este mismo año el procedimiento para completar la urbanización del paseo Anelier, en Rochapea.

La propuesta, además de la promoción de hasta 252 viviendas, la mitad de ellas protegidas, implicará el desarrollo de nuevas zonas verdes y arboladas en el frente sur del paseo, zonas comerciales en los bajos de las nuevas edificaciones, nuevos locales dotacionales en planta baja (1.600 metros cuadrados) y una reorganización del sistema de aparcamientos que creará o liberará entre 400 y 500 plazas para las personas residentes en el barrio.

Está previsto que el primer paso, la aprobación del convenio urbanístico, se tramite en el pleno de este mismo jueves, aunque las obras de urbanización, licitadas en 0,85 millones de euros, no comenzarán hasta el mes de octubre para finalizar, previsiblemente, en abril de 2027. Por su parte, la reorganización del sistema de aparcamiento empezará a aplicarse en septiembre.

Los detalles de esta actuación, que "desbloquea" el desarrollo de la parte final del paseo 25 años después de su aprobación (2001), los ha presentado en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea.

El edil ha explicado que el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, va a licitar las obras con un presupuesto de 852.697,32 euros, IVA incluido. La licitación se tramitará como contrato de obras, mediante procedimiento abierto.

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas a través del Portal de Licitación Electrónica, conforme al plazo que se indique en el Portal de Contratación de Navarra. La adjudicación valorará tanto la oferta económica como la calidad técnica de las propuestas.

252 VIVIENDAS, LA MITAD PROTEGIDAS, Y LOCALES DOTACIONALES

Al mismo tiempo que se aborda la urbanización, el Ayuntamiento de Pamplona impulsará este mismo jueves la tramitación de un convenio urbanístico que posibilitará la transformación de las parcelas 6 y 7 del polígono P9A del Plan Parcial de Rochapea, actualmente destinados a usos terciarios y sin edificar, para permitir allí uso residencial, comercial y dotacional.

El objetivo es "desbloquear" el desarrollo de estas parcelas, completar la urbanización pendiente del ámbito y "adaptar sus usos a las necesidades actuales del barrio". La propuesta prevé que la modificación urbanística se tramite mediante un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU), que deberá concretar las nuevas condiciones de ordenación.

Como referencia inicial, el convenio contempla un uso principal residencial, una altura máxima orientativa de baja más nueve plantas y ático en edificios más estrechos para que las viviendas puedan tener doble orientación.

Todo esto supone una estimación de 252 viviendas de las cuales la mitad tendrán algún régimen de protección. La actuación se ajustará a los parámetros del Plan Municipal de Vivienda Asequible que, entre otras cuestiones, prima la oferta de emancipación juvenil y de arraigo en los barrios.

El acuerdo también incorpora una dimensión dotacional y de "interés público". En particular, plantea que las plantas bajas de las parcelas del bloque situado al oeste, salvo los espacios necesarios para rampas y portales, se cedan al Ayuntamiento de Pamplona como dotación pública construida, con una superficie de unos 1.600 metros cuadrados.

Las plantas bajas del bloque situado al este continuarán los porches y albergarán usos comerciales. El resto de obligaciones urbanísticas vinculadas al cambio de uso y al incremento de edificabilidad se concretarán en el PEAU. El convenio establece compromisos diferenciados para las partes.

La promotora asumirá la presentación del documento completo del PEAU, incluyendo la documentación técnica y sectorial necesaria, así como el proceso de participación ciudadana previo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona se compromete a impulsar la tramitación del convenio y del planeamiento, colaborar técnicamente con la promotora y licitar, seguir y recibir las obras de urbanización pendientes del polígono P9A y, una vez ejecutadas, liquidar el polígono.

En términos de calendario, el cronograma sitúa la aprobación inicial del convenio, seguida de la exposición pública y la aprobación definitiva en 2026.

Posteriormente, se prevé avanzar en el proceso de participación ciudadana, la redacción y presentación del PEAU, su aprobación inicial, la fase de exposición e informes y, finalmente, su aprobación definitiva, mientras en paralelo se terminan las obras de urbanización del paseo Anelier.

ENTRE 400 Y 500 PLAZAS ADICIONALES PARA RESIDENTES

En la actualidad, en la zona final de Anelier, hay habilitado un aparcamiento provisional con unas 284 plazas. Mientras la construcción de los edificios no comience (está previsto que sea a partir de 2028) en el solar quedarán 105 plazas de aparcamiento provisional en dos zonas diferenciadas: una con 64 plazas y otra con 41.

No obstante, se acometerán también cambios en los sistemas de aparcamiento de las calles adyacentes que posibilitará la creación, liberación o reconversión de entre 400 y 500 plazas para personas residentes del barrio.

Los cambios en el aparcamiento se basan en el estudio sobre la ocupación del estacionamiento en la Rochapea realizado por Seguridad Ciudadana y presentado a la junta de movilidad el 13 de febrero de 2026.

Este estudio constata "una elevada presión sobre las plazas disponibles en el barrio, con una ocupación media global del 93% en las franjas analizadas". La mayor saturación se registra los sábados a las 22 horas, momento en el que la ocupación "se sitúa prácticamente al 100%".

El análisis identifica diferencias dentro del ámbito estudiado: las calles Río Arga y Anelier concentran el mayor número de plazas libres, mientras que las calles Izalzu, Jaurrieta, Oronz, Ezcaroz, Beúnza, Esparza y Sarriés presentan los mayores niveles de saturación.

El estudio también refleja un "uso intensivo del estacionamiento por parte de personas que no residen en la zona": en torno al 40% de las matrículas solo se detectaron una vez durante las seis rondas realizadas, y más del 38% de los vehículos estacionados no correspondían a titulares de tarjeta de residente de los sectores 1 ni 8.

Además, se observaron "numerosos estacionamientos indebidos" en intersecciones, aparcamientos de motos, pasos de cebra y zonas de contenedores.

Como propuesta principal, el proyecto plantea la ampliación del horario de regulación del estacionamiento, para reforzar la protección del aparcamiento residencial. Para "alcanzar la máxima efectividad", el documento considera que la ampliación debería abarcar las 24 horas del día durante todos los días del año.

Según las estimaciones del estudio, la medida permitiría mantener una "mejora" respecto a la situación actual, con una previsión de entre 400 y 500 plazas adicionales disponibles para residentes.

Ya se ha ejecutado una primera actuación en calle Juslarrotxa, en la Rotxapea, que ha consistido en reordenar la circulación y el estacionamiento en el tramo comprendido entre las calles Arbizu y Ochagavía, para ganar nuevas plazas de aparcamiento en el barrio.

En concreto, se ha transformado la calle, antes de doble sentido, en una vía de sentido único. Esta nueva configuración ha permitido ganar 22 nuevas plazas de estacionamiento.

El concejal Abaurrea ha destacado que, "además de facilitar el aparcamiento vecinal, la nueva regulación contribuirá a reducir el tráfico de agitación asociado a la búsqueda de plaza, con efectos positivos sobre las emisiones, el ruido y la ordenación del espacio público".

La presencia de los servicios de control del estacionamiento también "actuaría como elemento disuasorio frente a estacionamientos indebidos y favorecería un entorno urbano más ordenado y seguro".