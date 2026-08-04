Urbasa cerrará dos senderos balizados durante las próximas semanas por un rodaje cinematográfico

Zona de Urbasa - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 6 de agosto, el Parque Natural de Urbasa-Andía cerrará temporalmente los senderos locales NA-290 Morterutxo y NA-291 Sendero de Zelaiaundi - Hayedo Encantado, en la Sierra de Urbasa.

Asimismo, no se podrán utilizar los aparcamientos de Sorosgain, Morterutxo y Bioitza, asociados a esos trayectos. Estas infraestructuras estarán condicionadas hasta finales de agosto por un rodaje cinematográfico.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, según han indicado desde el Ejecutivo foral en una nota, ha tomado esta decisión para "garantizar la seguridad de visitantes, personal técnico y equipos de trabajo, así como para minimizar las interferencias durante el desarrollo de la filmación".

La dirección del parque pide a quienes visiten este espacio que respeten la señalización instalada en los aledaños de la grabación y que sigan en todo momento las indicaciones del personal habilitado.

La Sierra de Andía y la Reserva Natural del Nacedero del río Urederra, dos zonas que forman parte del mismo parque, no se verán afectadas.

Se recuerda a quienes visiten este espacio que durante todo el año los vehículos solo se pueden estacionar en las zonas de aparcamiento señalizadas.

Estas semanas seguirán habilitados el resto de espacios de estacionamientos que se encuentran a los lados de la carretera, así como el del Centro de Acogida de Visitantes (CAV), situado en la entrada norte del parque por la carretera de Olazti / Olazagutía. El horario de acceso al Centro hasta el 31 de agosto es de 10.15 a 17 horas, con entrada gratuita.

Además de personal de atención al público, en el CAV hay instalados unos paneles informativos acerca de los valores naturales, históricos y culturales del parque natural, repartidos en dos exposiciones.

Para más información sobre esta dotación y sus servicios, se puede visitar la página web del parque o comunicarse con él a través del correo parquenaturalurbasaandia@navarra.es o los teléfonos 948 539 426 y 848 424 690.

El año pasado 8.046 personas pasaron por el centro de atención del Parque Natural de Urbasa-Andía, un área protegida de 21.000 hectáreas integrada en la red europea Natura 2000, que "atesora un importante patrimonio natural y cultural".